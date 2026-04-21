*12:49JST 日経平均は大幅続伸、ソフトバンクGが1銘柄で約212円分押し上げ

21日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり108銘柄、値下がり116銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は大幅続伸。771.21円高の59596.10円（出来高概算8億8423万株）で前場の取引を終えている。

前日20日の米国株式市場は小幅反落。ダウ平均は4.87ドル安の49442.56ドル、ナスダックは64.09ポイント安の24404.39で取引を終了した。イランがホルムズ海峡を再び封鎖するなど、緊張が高まり和平合意の期待後退で原油高が嫌気され、寄り付き後、下落。ただ、副大統領や特使が依然、パキスタンに向かう計画をトランプ大統領が確認したため再協議への期待に中盤にかけ、売りが後退した。長期金利の低下も相場を支え、終盤にかけ、下げ幅を縮小した。

米株式市場の動向を横目に、21日の日経平均は206.62円高の59031.51円と続伸して取引を開始した。前日の米株が小幅安となったものの、下げ渋りの展開を受けて東京市場では押し目買いが先行した。加えて、為替が円安水準で推移したことも輸出関連株の支えとなり、寄り付き後は上げ幅を拡大した。前場中盤にかけては半導体関連株を中心に買いが入り、指数は59600円台に乗せるなど強い値動きとなった。

個別では、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、アドバンテ＜6857＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、キオクシアHD＜285A＞、ファーストリテ＜9983＞、レーザーテク＜6920＞、住友電＜5802＞、リクルートHD＜6098＞、信越化＜4063＞、日産化＜4021＞、村田製＜6981＞、京セラ＜6971＞、三井金属＜5706＞などの銘柄が上昇した。

一方、中外薬＜4519＞、TDK＜6762＞、テルモ＜4543＞、コナミG＜9766＞、トヨタ＜7203＞、ニトリHD<9843>、ダイキン<6367>、ソニーG<6758>、塩野義<4507>、第一三共<4568>、富士フイルム<4901>、良品計画<7453>、アステラス薬<4503>、ネクソン<3659>、大塚HD<4578>などの銘柄が下落した。

業種別では、非鉄金属、ガラス・土石製品、金属製品などが上昇した一方で、医薬品、輸送用機器、水産・農林業などが下落した。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約212円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、アドバンテスト＜6857＞、ファーストリテ＜9983＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、キオクシアHD＜285A＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップは中外薬＜4519＞となり1銘柄で日経平均を約27円押し下げた。同2位はテルモ＜4543＞となり、コナミG＜9766＞、トヨタ＜7203＞、TDK＜6762＞、塩野義薬<4507>、ニトリHD<9843>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 59596.10(+771.21)

値上がり銘柄数 108(寄与度+985.26)

値下がり銘柄数 116(寄与度-214.05)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 5038 264 212.40

＜8035＞ 東エレク 46250 2000 201.13

＜6857＞ アドバンテ 27585 485 117.06

＜9983＞ ファーストリテ 75440 790 63.56

＜4062＞ イビデン 10405 830 55.65

＜5803＞ フジクラ 5784 255 51.29

＜285A＞ キオクシアHD 32640 2130 49.98

＜6920＞ レーザーテック 44200 2080 27.89

＜6098＞ リクルートHD 7815 190 19.11

＜5802＞ 住友電気工業 10420 444 14.88

＜4063＞ 信越化 6844 71 11.90

＜4021＞ 日産化学 6752 282 9.45

＜6971＞ 京セラ 2788 34 9.12

<6954> ファナック 6545 42 7.04

＜6981＞ 村田製作所 4823 85 6.84

＜5706＞ 三井金属鉱業 37480 2000 6.70

<5801> 古河電気工業 44930 1860 6.24

<6506> 安川電機 5593 173 5.80

<8015> 豊田通商 6337 53 5.33

<7735> SCREEN 10770 195 5.23



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜4519＞ 中外製薬 8566 -278 -27.96

＜4543＞ テルモ 2154.5 -51 -13.68

＜9766＞ コナミG 20920 -380 -12.74

＜7203＞ トヨタ自動車 3320 -70 -11.73

＜6762＞ TDK 2524.5 -17.5 -8.80

<4507> 塩野義製薬 3139 -74 -7.44

<9843> ニトリHD 2441.5 -86.5 -7.25

<4568> 第一三共 2930 -70 -7.04

<6758> ソニーG 3343 -41 -6.87

<6367> ダイキン工業 22050 -190 -6.37

<4901> 富士フイルム 3120 -60 -6.03

<4578> 大塚HD 10535 -150 -5.03

<4503> アステラス製薬 2541 -29 -4.86

<7453> 良品計画 3785 -71 -4.76

<9735> セコム 5951 -59 -3.96

<6976> 太陽誘電 6106 -116 -3.89

<3659> ネクソン 2748.5 -57.5 -3.86

<2413> エムスリー 1543 -42.5 -3.42

<4324> 電通グループ 3076 -102 -3.42

<6963> ローム 3722 -89 -2.98《CS》