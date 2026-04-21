*10:44JST 安全保障の懸念や政策の空白を超えて、両岸問題における台湾のジレンマを再考する（2）【中国問題グローバル研究所】

◇以下、中国問題グローバル研究所のホームページ（※1）でも配信している「「交流」は罠ではなく戦略の舞台：安全保障の懸念や政策の空白を超えて、両岸問題における台湾のジレンマを再考する（1）【中国問題グローバル研究所】」の続きとなる。



※この論考は4月7日の＜Engagement Is Not a Trap but a Strategic Arena: Rethinking Taiwan’s Cross-Strait Dilemma Beyond Security Anxiety and Policy Vacuum＞（※2）

の翻訳です。



戦略的資源としての民主的多元主義

中国との交流に対する批判は、しばしば台湾の国内政治における多元主義への懸念にまで及ぶ。政党間で見解が異なると、一貫性のなさや弱さを示すと解釈されることも多い。

こうした懸念は、民主主義の実践と戦略的明確さの間にある根強い葛藤を反映していると言える。多元主義は政策の一貫性を損なう可能性がある一方で、戦略に曖昧さを生み出し、外部アクターが状況判断にかける負担を増やすことにもなる。国際政治では、曖昧さは必ずしも不利な要素ではない。意図を読みにくくすることで、間接的な抑止力として働くこともある。

米国や日本などの主要な民主主義国も同様の傾向を示している。中国政策を巡る国内の議論は、必ずしも両国の戦略的立場を弱めるものではない。むしろ、変化する状況に対応するための柔軟性と適応力をもたらすものだ。その意味で、民主的多様性は単なる制約としてではなく、潜在的な戦略的資源と見るべきである。



真の課題：交流の制度化

したがって、台湾の中心的な課題は、交流が過度なことではなく、制度化されていないことにある。

公式の枠組みがなくなったとしても、交流が途絶えるわけではない。非公式で不透明な、しかも大抵は管理されていない領域に移行するに過ぎない。このように制度化されていない交流は、本質的に監視が難しく、政治的な不信や安全保障上の懸念を生じやすい。

そのため、問題は交流が行われているかどうかではなく、それが管理されているかどうかにある。制度的な制約、透明性、公的な説明責任を伴わない交流は政治的な争点となり、戦略的に不安定な状況を引き起こす。

政策の観点から問い直すべき重要な問題は、台湾が中国と交流すべきかどうかではなく、自律性を守り、透明性を維持し、説明責任を確保した上で、どのように交流を設計するかだ。そのために必要なのは制度設計であって、断固とした拒絶ではない。



リスク回避からリスク管理へ

政治的主体性の確保に重点を置く台湾の姿勢が重要であることに変わりはない。それは構造的脆弱性や外部からの圧力を正しく認識していることの表れである。しかし、この認識が「交流すれば妥協は不可避」という決定論的な前提に発展すると、台湾の戦略的視野を狭める恐れがある。

真の問題は、台湾がリスクを回避できるかどうかではなく、リスクを管理できるかどうかにある。リスクは消えるのではなく変容するものであり、戦略とは、さまざまな領域でその変容を管理することにある。

交流を構造的な罠だと単純化すれば、戦略的想像力を閉ざすことになる。そして交流を完全に放棄することは、戦略を実行に移す舞台を相手に明け渡してしまうことになる。したがって、交流は避けるべき障害ではなく、設計し、管理し、戦略的に活用すべき領域と見なすべきだ。

簡単に受け入れられる見方ではないが、これこそ台湾が直面せざるを得ない戦略的現実だ。



中国国民党党首鄭麗文氏が中国訪問を前に、台北にある国民党本部で演説（写真：AP/アフロ）

（※1）https://grici.or.jp/

（※2）https://grici.or.jp/7280《CS》