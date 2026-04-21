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出来高変化率ランキング（10時台）～サニックスHD、テクニスコなどがランクイン
*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～サニックスHD、テクニスコなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月21日 10:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4651＞ サニックスHD 12714600 96232.66 355.41% 0.2605%
＜2962＞ テクニスコ 526400 59675.9 267.05% 0.0722%
＜7419＞ ノジマ 2616200 415018.8 235.44% 0.1329%
＜2776＞ 新都HD 1973700 31620.14 231.75% 0.0409%
＜2090＞ NZAM米7H 129 93.518 213.28% 0.0013%
＜5698＞ エンビプロH 1433800 256124.4 191.98% 0.1056%
＜5724＞ アサカ理研 237700 155059.5 191.7% 0.0907%
＜2972＞ サンケイRE 10937 398057.56 135.55% -0.0016%
＜3936＞ グロバルウェ 15113200 770388.84 133.7% 0.211%
＜6951＞ 日電子 625600 1355857.42 115.33% 0.0892%
＜8585＞ オリコ 1152300 410174.22 110.27% 0.0696%
＜3444＞ 菊池製作 3320700 1760730.38 102.36% 0.1145%
＜3635＞ コーエーテクモ 2771300 1966524.97 88.5% -0.0051%
＜7794＞ イーディーピ 1755600 1045059.76 77.81% -0.0744%
＜1597＞ MXSJリート 160009 135710.522 75.8% -0.004%
＜3168＞ MERF 419300 487985.38 75.6% 0.1241%
＜6832＞ アオイ電子 48500 58584.3 73.95% 0.0413%
＜3556＞ リネットJPN 144000 69966.84 73.49% 0.0174%
＜268A＞ リガク 4133900 6266158.76 67.36% 0.1813%
＜3777＞ 環境フレン 2674500 126509.72 65.63% 0.0166%
<2620> iS米債13 297460 96435.887 63.17% -0.0002%
<180A> GX超長米 20370 3001.395 62.87% 0.0026%
<2437> シンワワイズ 432200 106626.18 54.43% -0.1795%
<4889> レナサイエンス 594500 511088 52.83% -0.0855%
<7220> 武蔵精密 1000400 2112263.1 51.96% 0.1041%
<431A> ユーソナー 30500 46015.1 51.64% 0.033%
<1320> iF225年1 46607 1862313.2 41.68% 0.0102%
<1491> 中外鉱 57400 39916.44 37.24% 0.0269%
<4427> EduLab 92200 14493.22 33.25% -0.0606%
<194A> WOLVES 39700 67423.02 32.69% 0.0026%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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