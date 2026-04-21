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出来高変化率ランキング（10時台）～サニックスHD、テクニスコなどがランクイン

2026年4月21日 10:38

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記事提供元：フィスコ

*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～サニックスHD、テクニスコなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月21日　10:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4651＞ サニックスHD　　 12714600 　96232.66　 355.41% 0.2605%
＜2962＞ テクニスコ　　　　　526400 　59675.9　 267.05% 0.0722%
＜7419＞ ノジマ　　　　　　　2616200 　415018.8　 235.44% 0.1329%
＜2776＞ 新都HD　　　　　　1973700 　31620.14　 231.75% 0.0409%
＜2090＞ NZAM米7H　　　129 　93.518　 213.28% 0.0013%
＜5698＞ エンビプロH　　　　1433800 　256124.4　 191.98% 0.1056%
＜5724＞ アサカ理研　　　　　237700 　155059.5　 191.7% 0.0907%
＜2972＞ サンケイRE　　　　10937 　398057.56　 135.55% -0.0016%
＜3936＞ グロバルウェ　　　　15113200 　770388.84　 133.7% 0.211%
＜6951＞ 日電子　　　　　　　625600 　1355857.42　 115.33% 0.0892%
＜8585＞ オリコ　　　　　　　1152300 　410174.22　 110.27% 0.0696%
＜3444＞ 菊池製作　　　　　　3320700 　1760730.38　 102.36% 0.1145%
＜3635＞ コーエーテクモ　　　2771300 　1966524.97　 88.5% -0.0051%
＜7794＞ イーディーピ　　　　1755600 　1045059.76　 77.81% -0.0744%
＜1597＞ MXSJリート　　　160009 　135710.522　 75.8% -0.004%
＜3168＞ MERF　　　　　　419300 　487985.38　 75.6% 0.1241%
＜6832＞ アオイ電子　　　　　48500 　58584.3　 73.95% 0.0413%
＜3556＞ リネットJPN　　　144000 　69966.84　 73.49% 0.0174%
＜268A＞ リガク　　　　　　　4133900 　6266158.76　 67.36% 0.1813%
＜3777＞ 環境フレン　　　　　2674500 　126509.72　 65.63% 0.0166%
<2620> iS米債13　　　　297460 　96435.887　 63.17% -0.0002%
<180A> GX超長米　　　　　20370 　3001.395　 62.87% 0.0026%
<2437> シンワワイズ　　　　432200 　106626.18　 54.43% -0.1795%
<4889> レナサイエンス　　　594500 　511088　 52.83% -0.0855%
<7220> 武蔵精密　　　　　　1000400 　2112263.1　 51.96% 0.1041%
<431A> ユーソナー　　　　　30500 　46015.1　 51.64% 0.033%
<1320> iF225年1　　　46607 　1862313.2　 41.68% 0.0102%
<1491> 中外鉱　　　　　　　57400 　39916.44　 37.24% 0.0269%
<4427> EduLab　　　　92200 　14493.22　 33.25% -0.0606%
<194A> WOLVES　　　　39700 　67423.02　 32.69% 0.0026%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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