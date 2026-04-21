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前日に動いた銘柄 part2菊池製作所、ユニチカ、津田駒など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2菊池製作所、ユニチカ、津田駒など
銘柄名<コード>20日終値⇒前日比
東京瓦斯＜9531＞ 6644 -270
ディフェンシブセクターに資金向かわず。
アニコムHD＜8715＞ 1474 -83
上値達成感からの換金売りが続く。
三井海洋開発＜6269＞ 12940 -850
原油相場下落をマイナス視か。
良品計画＜7453＞ 3856 -86
決算評価の動きにも一巡感で。
日揮HD＜1963＞ 2450 -82.5
原油相場の下落など売り材料視か。
中部電力＜9502＞ 2780 -112.5
大手電力株は全面安に。
TDK＜6762＞ 2542 -74
戻り売りなど需給要因か。
リガク＜268A＞ 2266 -55
引き続き利食い売り優勢の流れで。
川崎汽船＜9107＞ 2558 -101.5
先週のSCFI伸び悩みもあって。
津田駒＜6217＞ 1075 +150
フィジカルAI関連のスタンダード銘柄急騰で。
菊池製作所＜3444＞ 1449 +300
英Skyportsとの戦略的パートナーシップ締結を引き続き材料視も。
ユニチカ＜3103＞ 3745 +660
仕手化の様相。
ヒーハイスト＜6433＞ 2158 +378
フィジカルAI関連として関心が続く。
テクノホライゾン＜6629＞ 1207 +137
フィジカルAI関連物色で。
多摩川HD＜6838＞ 1750 +263
人工ダイヤ関連などとはやされる。
ワシントンホテル＜4691＞ 2196 +344
アパHDの買い増しが明らかになっている。
JMACS＜5817＞ 1655 +172
フィジカルAI関連として物色。
abc＜8783＞ 228 +27
フィジカルAIロボット事業への進出を引き続きはやす。
santec＜6777＞ 29280 +2750
新規材料ないが光関連として関心で。
Shinwa＜2437＞ 557 -100
株価下落で信用買い方の処分売り優勢。
Abalance<3856> 535 -100
一部貨物が米国輸入差し止めと発表。
スターシーズ<3083> 1066 -156
前期業績の下振れ着地をネガティブ視。
NE<441A> 615 -7
ECプラットフォームを手掛ける韓国Cafe24と業務提携。
クラダシ<5884> 505 +15
合弁会社を設立し空き家再生事業を開始。
シーユーシー<9158> 1010 -3
運動器カテーテル治療の世界的権威の奥野祐次医師及び
オスマン・アーメド医師と戦略的業務提携。
ポート<7047> 2461 +54
系統用蓄電所事業へ本格参入。
PSOL<4450> 2515 +4
株主優待制度の拡充を発表し前営業日に買われる。本日はやや軟調。
DELTA-P<4598> 207 +3
DFP-10917単剤及びVEN併用の米国FDAとの協議準備を発表し
前営業日人気化。本日もやや堅調。
サイフューズ<4892> 709 +79
7月にも膝関節の再生医療で世界初の治験と報じられて材料視。
フロンティアインターナショナル<7050> 1645 +18
26年4月期通期業績予想及び配当予想の上方修正を発表。
Liberaware<218A> 1245 +45
国土交通省の「AB-Crossプロジェクト」に採択。
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085> 3960 +340
2027年2月期は営業黒字見通し。《CS》
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