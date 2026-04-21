*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2菊池製作所、ユニチカ、津田駒など

銘柄名<コード>20日終値⇒前日比

東京瓦斯＜9531＞ 6644 -270

ディフェンシブセクターに資金向かわず。

アニコムHD＜8715＞ 1474 -83

上値達成感からの換金売りが続く。

三井海洋開発＜6269＞ 12940 -850

原油相場下落をマイナス視か。

良品計画＜7453＞ 3856 -86

決算評価の動きにも一巡感で。

日揮HD＜1963＞ 2450 -82.5

原油相場の下落など売り材料視か。

中部電力＜9502＞ 2780 -112.5

大手電力株は全面安に。

TDK＜6762＞ 2542 -74

戻り売りなど需給要因か。

リガク＜268A＞ 2266 -55

引き続き利食い売り優勢の流れで。

川崎汽船＜9107＞ 2558 -101.5

先週のSCFI伸び悩みもあって。

津田駒＜6217＞ 1075 +150

フィジカルAI関連のスタンダード銘柄急騰で。

菊池製作所＜3444＞ 1449 +300

英Skyportsとの戦略的パートナーシップ締結を引き続き材料視も。

ユニチカ＜3103＞ 3745 +660

仕手化の様相。

ヒーハイスト＜6433＞ 2158 +378

フィジカルAI関連として関心が続く。

テクノホライゾン＜6629＞ 1207 +137

フィジカルAI関連物色で。

多摩川HD＜6838＞ 1750 +263

人工ダイヤ関連などとはやされる。

ワシントンホテル＜4691＞ 2196 +344

アパHDの買い増しが明らかになっている。

JMACS＜5817＞ 1655 +172

フィジカルAI関連として物色。

abc＜8783＞ 228 +27

フィジカルAIロボット事業への進出を引き続きはやす。

santec＜6777＞ 29280 +2750

新規材料ないが光関連として関心で。

Shinwa＜2437＞ 557 -100

株価下落で信用買い方の処分売り優勢。

Abalance<3856> 535 -100

一部貨物が米国輸入差し止めと発表。

スターシーズ<3083> 1066 -156

前期業績の下振れ着地をネガティブ視。

NE<441A> 615 -7

ECプラットフォームを手掛ける韓国Cafe24と業務提携。

クラダシ<5884> 505 +15

合弁会社を設立し空き家再生事業を開始。

シーユーシー<9158> 1010 -3

運動器カテーテル治療の世界的権威の奥野祐次医師及び

オスマン・アーメド医師と戦略的業務提携。

ポート<7047> 2461 +54

系統用蓄電所事業へ本格参入。

PSOL<4450> 2515 +4

株主優待制度の拡充を発表し前営業日に買われる。本日はやや軟調。

DELTA-P<4598> 207 +3

DFP-10917単剤及びVEN併用の米国FDAとの協議準備を発表し

前営業日人気化。本日もやや堅調。

サイフューズ<4892> 709 +79

7月にも膝関節の再生医療で世界初の治験と報じられて材料視。

フロンティアインターナショナル<7050> 1645 +18

26年4月期通期業績予想及び配当予想の上方修正を発表。

Liberaware<218A> 1245 +45

国土交通省の「AB-Crossプロジェクト」に採択。

アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085> 3960 +340

2027年2月期は営業黒字見通し。《CS》