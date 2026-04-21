*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ワコールHD、ダイキン工業、日本化学工業など

銘柄名<コード>20日終値⇒前日比

豊田織＜6201＞ 20450 +10

発行済株式数の7.79％の自社株消却発表。

イーレックス＜9517＞ 942 -13

ベトナム国営石炭炭鉱グループとバイオマス混焼の商用化検討に向け覚書。

三菱HCキャ＜8593＞ 1450 -10

中期経営計画発表。29年3月期の純利益は2100億円目標

（26年3月期1600億円見込み）。

岩井コスモ＜8707＞ 3725 -85

26年3月期決算速報を発表。営業利益50.4％増の見込み。

ダイフク＜6383＞ 6446 +76

産業用塗装・表面処理設備などを手掛ける独EISENMANN GmbHを子会社化。

ワコールHD＜3591＞ 5042 +700

一部月刊誌報道を受けて再編思惑高まる。

日本電波工業＜6779＞ 1959 +315

ショートカバーなども株価押し上げに影響か。

ジャパンディスプレイ＜6740＞ 120 +10

特に材料もないがリバウンド継続の動き。

日清紡HD＜3105＞ 1954.5 +134.5

直近では野村證券が買い推奨でカバレッジ再開。

ニデック＜6594＞ 2408 +140

第三者委員会の最終報告書受領であく抜け感も。

北の達人＜2930＞ 141 +10

特に材料なくリバウンド狙った値幅取りの動きか。

日本ケミコン＜6997＞ 2384 +141

電子部品株の一角にはAI関連としての期待高まり。

安川電機＜6506＞ 5420 +233

足元も受注好調を評価の動き続く。

ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 2972.5 +177.5

決算発表接近で期待感も優勢か。

中外製薬＜4519＞ 8844 +495

「オルフォグリプロン」の良好な試験結果など手掛かりに。

レーザーテック＜6920＞ 42120 +2170

ブラックロックの保有比率が上昇。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 4774 +247

英アームの上値追い継続など支援に。

第一稀元素化学工業＜4082＞ 2545 +212

レアアース非採用製品への期待感など再燃も。

大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2718 +111

リスク選好地合いでは資金向かいやすく。

ミネベアミツミ＜6479＞ 3092 +142.5

レアアース関連として台頭。

ファナック<6954> 6503 +275

決算発表への期待感なども高まる。

三菱電機<6503> 6088 +289

防衛関連やフィジカルAI関連の側面などで。

ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324> 4515 +85

フィジカルAI関連株人気化の流れに乗る。

ダイキン工業<6367> 22240 +925

エリオットの大量保有を引き続き材料視で。

三菱重工業<7011> 4506 +135

防衛関連の一角には押し目買い優勢。

村田製作所<6981> 4738 +138

MLCCの需要拡大期待など継続。

日本化学工業<4092> 3285 -355

目立った材料もなく直近急騰の反動。

石油資源開発<1662> 2168 -180

先週末にかけての原油相場下落が手掛かり。

住友ファーマ<4506> 2073 -131

本日から公募価格の決定期間入り。

テスホールディングス<5074> 649 -10

イラン情勢緩和期待から再生エネ関連に手控えも。《CS》