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前日に動いた銘柄 part1ワコールHD、ダイキン工業、日本化学工業など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ワコールHD、ダイキン工業、日本化学工業など
銘柄名<コード>20日終値⇒前日比
豊田織＜6201＞ 20450 +10
発行済株式数の7.79％の自社株消却発表。
イーレックス＜9517＞ 942 -13
ベトナム国営石炭炭鉱グループとバイオマス混焼の商用化検討に向け覚書。
三菱HCキャ＜8593＞ 1450 -10
中期経営計画発表。29年3月期の純利益は2100億円目標
（26年3月期1600億円見込み）。
岩井コスモ＜8707＞ 3725 -85
26年3月期決算速報を発表。営業利益50.4％増の見込み。
ダイフク＜6383＞ 6446 +76
産業用塗装・表面処理設備などを手掛ける独EISENMANN GmbHを子会社化。
ワコールHD＜3591＞ 5042 +700
一部月刊誌報道を受けて再編思惑高まる。
日本電波工業＜6779＞ 1959 +315
ショートカバーなども株価押し上げに影響か。
ジャパンディスプレイ＜6740＞ 120 +10
特に材料もないがリバウンド継続の動き。
日清紡HD＜3105＞ 1954.5 +134.5
直近では野村證券が買い推奨でカバレッジ再開。
ニデック＜6594＞ 2408 +140
第三者委員会の最終報告書受領であく抜け感も。
北の達人＜2930＞ 141 +10
特に材料なくリバウンド狙った値幅取りの動きか。
日本ケミコン＜6997＞ 2384 +141
電子部品株の一角にはAI関連としての期待高まり。
安川電機＜6506＞ 5420 +233
足元も受注好調を評価の動き続く。
ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 2972.5 +177.5
決算発表接近で期待感も優勢か。
中外製薬＜4519＞ 8844 +495
「オルフォグリプロン」の良好な試験結果など手掛かりに。
レーザーテック＜6920＞ 42120 +2170
ブラックロックの保有比率が上昇。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 4774 +247
英アームの上値追い継続など支援に。
第一稀元素化学工業＜4082＞ 2545 +212
レアアース非採用製品への期待感など再燃も。
大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2718 +111
リスク選好地合いでは資金向かいやすく。
ミネベアミツミ＜6479＞ 3092 +142.5
レアアース関連として台頭。
ファナック<6954> 6503 +275
決算発表への期待感なども高まる。
三菱電機<6503> 6088 +289
防衛関連やフィジカルAI関連の側面などで。
ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324> 4515 +85
フィジカルAI関連株人気化の流れに乗る。
ダイキン工業<6367> 22240 +925
エリオットの大量保有を引き続き材料視で。
三菱重工業<7011> 4506 +135
防衛関連の一角には押し目買い優勢。
村田製作所<6981> 4738 +138
MLCCの需要拡大期待など継続。
日本化学工業<4092> 3285 -355
目立った材料もなく直近急騰の反動。
石油資源開発<1662> 2168 -180
先週末にかけての原油相場下落が手掛かり。
住友ファーマ<4506> 2073 -131
本日から公募価格の決定期間入り。
テスホールディングス<5074> 649 -10
イラン情勢緩和期待から再生エネ関連に手控えも。《CS》
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