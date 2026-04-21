あかつき本社、住宅設備供給調整の影響限定的と発表、中東情勢緊迫も柔軟調達で対応

■年間1000件超の施工実績とサプライヤー関係で多様調達を確保

あかつき本社<8737>(東証スタンダード)は4月20日、住宅設備の供給条件調整に関する報道を受けた同社グループ業績への影響について発表した。中東情勢の緊迫化を背景に住宅設備機器メーカーが供給条件の見直しを示唆したことから、子会社の株式会社バウテックグループおよび株式会社マイプレイスを中心とする中古マンション関連事業への影響を整理した。現状では一部建材・設備で納期遅延が見込まれるものの、政府の備蓄原油活用やメーカーの代替策なども進展しており、全体動向を注視する姿勢としている。

業績への影響については現時点で限定的と判断している。一部物件で工期調整の可能性はあるが、バウテックは年間1000件以上のリフォーム実績を持ち、サプライヤーや商社との長年の関係を背景に多様な調達手段を確保している。さらにマイプレイスではグループ内に施工機能を持つことで、リフォーム工程や内容の柔軟な調整が可能であり、供給制約への対応力を備える。過去の新型コロナ禍における建材供給遅延時にも安定供給を維持した実績がある。

今後の見通しについて、同件による2026年3月期連結業績への影響はないとしている。同件は住宅業界全体に共通する課題と位置付け、中東情勢などマクロ環境の動向を注視しつつ、取引先との連携強化や情報収集を継続する方針だ。今後、事業活動や業績に重大な影響が見込まれる場合には速やかに開示するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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