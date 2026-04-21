エスクリプトエナジー、SDSホールディングスに約14億円投資、暗号資産・AI分野で業務提携

■新株予約権引受で議決権比率27.68%見込みも純投資と位置付け

エス・サイエンス<5721>(東証スタンダード)は4月20日、SDSホールディングス<1711>(東証スタンダード)へのアドバイザリー投資および同社との業務提携契約締結を発表した。同社が発行する第10回新株予約権の一部を引き受けるとともに、暗号資産分野およびAIデータセンター関連分野での連携を進める。両社の知見とネットワークを活用し、新たな事業機会の創出と将来的な事業化を検討する方針である。

投資額は新株予約権取得費用と行使価額を合わせ約14億円で、全行使時の議決権比率は27.68%となる見込み。ただし純投資として位置付けられ、経営関与は行わず20%超の保有は予定していない。中期経営計画に基づき、暗号資産およびAIデータセンター分野への参入を加速する中で、同社の成長性を評価して実施する。

業務提携では、暗号資産の取得・運用体制やリスク管理に関する助言、AIデータセンターの設計・運用に関する協力などを段階的に実施する。両社は事業モデルや電力調達、運営体制などの共同検討も進めるが、現時点で具体的な投資実行や暗号資産取得は未定であり、今後の協議に応じて個別判断する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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