HEROZ、AKMコンサルティングを子会社化、AI×BPO融合で次世代BPaaS展開へ

■高利益率のBPO企業と連携し業務効率を大幅向上へ

HEROZ<4382>(東証スタンダード)は4月20日、AKMコンサルティングの株式を取得し子会社化(特定子会社化)することを発表した。取得株式数は490株、持株比率は70.0%となり、取得価額は株式1億500万円、アドバイザリー費用等3500万円を含め合計1億4000万円である。株式譲渡実行日は2026年5月1日を予定する。

同社は生成AIを活用したBtoB向けAIアシスタント「HEROZ ASK」や、AIが自律的に業務を遂行する「AI BPaaS」の展開を柱とする成長戦略「HEROZ3.0」を推進している。一方、AKMコンサルティングはスタートアップ向けに経理・人事などバックオフィスBPOサービスを提供し、創業3年で高い利益率と専門性を確立している。

BPO分野では人手による代行からAIエージェントによる業務代行への移行が進むと見込まれる。今回の子会社化により、同社のバックオフィス領域の知見とHEROZのAI技術を融合し、業務効率の大幅向上と次世代の「AI BPaaSプロダクト」の共同開発を加速する方針だ。なお、同件が2027年4月期の連結業績に与える影響は現在精査中としている。

■ストラテジットはGMOGSHDへ譲渡

一方で、連結子会社ストラテジットについては、保有する79,499株(持株比率94.36%)をGMOグローバルサイン・ホールディングス<3788>(東証プライム)へ譲渡する。譲渡価額は最大424,604,159円で、同社は株式売却益の計上を見込む。SaaS連携サービス「JOINT」を展開する同社は、同社グループ入りによりDX基盤との連携強化と成長加速を図るとしており、譲渡実行日は2026年4月30日を予定している。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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