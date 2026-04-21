jig.jp、バチェラーデートを34億8300万円で完全子会社化、成長加速と収益基盤拡充へ

■「デートから始まる」独自モデルを取り込む、ユーザー拡大基盤を強化

jig.jp<5244>(東証グロース)は4月20日、バチェラーデートの全株式を取得し完全子会社化することを発表した。取締役会で決議し、同日契約を締結、株式譲渡実行日は2026年5月11日を予定する。取得株式数は5万株、取得価額は普通株式34億8000万円、アドバイザリー費用等300万円を含め総額34億8300万円となる。取得後の議決権所有割合は100%となる。

同社はライブ配信サービス「ふわっち」を主力とし、サービス開発力を軸に事業を拡大してきた。今回取得するバチェラーデート社は2021年設立で、審査制マッチングサービス「バチェラーデート」を運営する。「いいね」やメッセージのやり取りを介さず、デート設定までを提供する新しいマッチング体験によりユーザー数を伸ばしている。

同社は、マーケティングやサービス運営の知見、エンジニアリソースを投入することでバチェラーデート社の成長加速を見込む。併せて新たな収益基盤の確立によりグループの中長期的な企業価値向上を図る考えである。なお、2027年3月期の連結業績への影響は現在精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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