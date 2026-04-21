ジーエヌアイG、ピルフェニドン第1例登録完了で適応拡大前進、RILI治療開発を加速

■放射線誘発性肺障害対象の国際試験、NMPA承認下で進展

ジーエヌアイグループ<2160>(東証グロース)は4月20日、連結子会社であるGyre Pharmaceuticals Co., Ltd.が、自社開発品ピルフェニドンカプセル(製品名:アイスーリュイ)について、放射線誘発性肺障害(RILI)を対象とした第2/3相臨床試験において、第1例目の被験者登録を2026年4月に完了したと発表した。免疫チェックポイント阻害剤関連肺炎(CIP)の有無を問わない患者を対象とするもので、同剤の適応拡大に向けた開発が進展した。

同試験は2025年3月に中国国家薬品監督管理局(NMPA)から臨床試験開始申請の承認を取得しており、安全性と有効性の評価を行うとともに、大規模集団での検証を統合的かつアダプティブに実施する設計である。RILIは胸部腫瘍患者における放射線治療後の一般的かつ重篤な合併症で、CIPを併発する場合もあり、現時点で有効な治療選択肢は極めて限られる。適切な管理が行われない場合、肺線維症へ進行し、生活の質(QOL)や予後に重大な影響を及ぼす可能性がある。

ピルフェニドンは特発性肺線維症(IPF)治療薬として世界的に承認される低分子医薬品の一つで、抗炎症・抗酸化・抗線維化作用を有する。同社はこれまでの臨床的有用性を基盤に、がん支持療法領域での適応拡大を推進しており、アンメットメディカルニーズの高い患者層への治療選択肢拡充を目指す。なお、同試験の進捗による連結業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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