オキサイド、量子エコシステム参画で事業拡大、欧州ネットワーク獲得

■中性原子型量子コンピュータ向け302nmレーザで存在感高める

オキサイド<6521>(東証グロース)は4月20日、デンマークの量子技術推進機関であるQuantum Denmarkが新設したサプライチェーン・パートナーシップ・プログラムの第一号メンバーに選定されたと発表した。同選定により、欧州量子研究資金へのアクセスや研究機関・企業ネットワーク、量子ハードウェア・サプライチェーンへの接点を獲得し、欧州量子エコシステムへの本格参画を実現した。

同プログラムは、デンマーク政府の国家量子技術戦略のもと、量子技術の商業化と国際連携を推進する取り組みである。量子テストセンターを擁するQuantum Denmarkは、欧州のみならず北米・アジアとも連携する国際ハブとして機能しており、選定企業は同ネットワークを通じて量子産業のバリューチェーン構築に参画する機会を得る。

同社は非線形光学単結晶と波長変換技術を基盤に、半導体分野で培った高出力・高安定レーザ技術を量子分野へ展開している。中性原子型量子コンピュータ向けの高出力302nmレーザの製品化や、Vexlum社との協業による供給体制構築を進めており、今回の参画を通じて欧州での量子コンピュータ関連レーザ事業を加速する方針である。量子スタートアップや研究機関との連携を強化し、量子技術の社会実装と事業拡大を推進する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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