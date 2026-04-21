トリプルアイズ、BEXと自動車向けローカル生成AI開発、完全閉域で機密設計データ活用を実現

■クラウド型AIの課題克服、外部非接続で製造業の導入障壁を解消

トリプルアイズ<5026>(東証グロース)は4月20日、BEXと共同で、自動車設計業務向けの完全セキュアなローカル生成AIシステムを開発したと発表した。外部ネットワークに接続しない閉域環境で稼働するチャットボット型システムで、機密性の高い設計ナレッジを安全に活用できる点が特徴である。従来のクラウド型生成AIでは情報漏洩リスクが課題となり、製造業の現場導入が進みにくかった。

同社とBEXはこれまで自動車設計の付帯業務を自動化するシステムを開発し、年間約4000時間の工数削減を見込むなどDXを推進してきた。今回の新システムは、オフライン環境で動作する大規模言語モデル(LLM)と検索拡張生成(RAG)を組み合わせ、社内に蓄積された技術文書や要件定義書を瞬時に検索・要約できる。図面データや機密資料も外部に出さずに活用可能となり、情報保護とAI活用を両立する。

今後は設計業務への本格導入を進め、技術要件の確認や文書検索の効率化を図る方針である。さらに、3DCAD「CATIA」の形状データ抽出技術と連携し、過去図面のスマート検索や新規図面の自動生成といった次世代設計プロセスの構築を目指す。自動車業界における高度なDX推進の中核技術として展開を図る。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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