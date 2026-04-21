*03:37JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド連日拡大

ドル・円オプション市場は1年物を除いてリスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。1年物は変わらず。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。円先高観に伴う円コール買いが強まった。

■変動率

・1カ月物7.99％⇒7.61％（08年＝31.044％）

・3カ月物8.30％⇒8.07％（08年＝31.044％）

・6カ月物8.66％⇒8.59％（08年＝23.92％）

・1年物8.97％⇒8.97％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.85％⇒＋0.88％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.72％⇒＋0.75％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.62％⇒＋0.64％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.47％⇒＋0.49％（08年10/27＝+10.71％）《KY》