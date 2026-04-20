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東京為替：ドル・円は軟調、原油相場の下落で
記事提供元：フィスコ
*17:20JST 東京為替：ドル・円は軟調、原油相場の下落で
20日の東京市場でドル・円は軟調。ドルの買戻しが先行し、朝方に159円20銭まで値を上げた。ただ、日経平均株価の上げ幅縮小で円売りは抑制され、ドルは失速。午後はNY原油先物(WTI)が1バレル＝88ドル台に弱含むと、ドル売り主導で158円72銭まで値を下げた。
・ユ-ロ・円は186円48銭から187円04銭まで上昇。
・ユ-ロ・ドルは1.1729ドルから1.1771ドルまで値を上げた。
・日経平均株価：始値58,821.16円、高値59,169.13円、安値58,687.96円、終値58,824.89円(前日比348.99円高)
・17時時点：ドル・円158円90-00銭、ユ-ロ・円186円90-00銭
【要人発言】
・イラン外務省
「米国との新たな会談の予定はない」
・米国は海上封鎖を課し、停戦合意に違反」
・イラン司法長官
「我々の要求は一歩も後退したことがない、これからもしない」
【経済指標】
・NZ・3月貿易収支：+6.98億NZドル（2月：-2.57億NZドル→-3.65億NZドル）《TY》
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