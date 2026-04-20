*17:20JST 東京為替：ドル・円は軟調、原油相場の下落で

20日の東京市場でドル・円は軟調。ドルの買戻しが先行し、朝方に159円20銭まで値を上げた。ただ、日経平均株価の上げ幅縮小で円売りは抑制され、ドルは失速。午後はNY原油先物(WTI)が1バレル＝88ドル台に弱含むと、ドル売り主導で158円72銭まで値を下げた。

・ユ-ロ・円は186円48銭から187円04銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1729ドルから1.1771ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値58,821.16円、高値59,169.13円、安値58,687.96円、終値58,824.89円(前日比348.99円高)

・17時時点：ドル・円158円90-00銭、ユ-ロ・円186円90-00銭

【要人発言】

・イラン外務省

「米国との新たな会談の予定はない」

・米国は海上封鎖を課し、停戦合意に違反」

・イラン司法長官

「我々の要求は一歩も後退したことがない、これからもしない」

【経済指標】

・NZ・3月貿易収支：+6.98億NZドル（2月：-2.57億NZドル→-3.65億NZドル）《TY》