*16:36JST アイエックス・ナレッジ---株式会社スタイルの株式取得（子会社化）に関するお知らせ

アイエックス・ナレッジ＜9753＞は16日、株式会社スタイル（福島県いわき市）の株式取得に関する株式譲渡契約を締結し、スタイル社を完全子会社化することを決定したと発表した。

スタイル社は、2009年に設立された、ＳＥＳ（システムエンジニアリングサービス）事業と一括受託開発に強みを持つシステム開発会社である。なかでも社会インフラ分野（鉄道・交通・電力・上下水道等）に強く、インフラ環境構築の技術力・業務ノウハウをもったエンジニアを擁しており、顧客の様々なニーズに柔軟に対応してきた実績から、主に茨城県を拠点に大手のお客様から長期にわたる厚い信頼を得ている。

一方、アイエックス・ナレッジは 「中核事業の拡大」「次期成長事業の創出」「事業基盤の強化」を中期経営方針として策定した３ヶ年の中期経営計画の下、システム開発を中心とする中核事業の拡大に注力するとともに、サービス領域とそれを支える人材、技術、財務の事業基盤、といったケイパビリティの強化に取り組んでいる。

子会社化することにより、同社がこれまで培ってきた産業・サービス分野および社会・公共分野での知見と、スタイル社の社会インフラ分野における強みを掛け合わせることで、当該分野における対応力・提案力の強化が可能となり、より付加価値の高いサービスの提供につながるものとしている。《NH》