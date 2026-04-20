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東証業種別ランキング：機械が上昇率トップ
*16:08JST 東証業種別ランキング：機械が上昇率トップ
機械が上昇率トップ。そのほか空運業、繊維業、情報・通信業、ゴム製品なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか海運業、石油・石炭製品、電力・ガス業、非鉄金属なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 機械 ／ 5,106.84 ／ 2.04
2. 空運業 ／ 222.12 ／ 1.88
3. 繊維業 ／ 994.76 ／ 1.63
4. 情報・通信業 ／ 7,420.35 ／ 1.54
5. ゴム製品 ／ 5,488.73 ／ 1.47
6. 輸送用機器 ／ 5,042.24 ／ 1.46
7. 医薬品 ／ 4,205.77 ／ 1.21
8. 精密機器 ／ 14,706.37 ／ 1.18
9. 金属製品 ／ 1,697.9 ／ 1.08
10. 保険業 ／ 3,488.64 ／ 1.03
11. 電気機器 ／ 7,197.58 ／ 0.96
12. 不動産業 ／ 2,851.64 ／ 0.95
13. 建設業 ／ 2,845.68 ／ 0.74
14. パルプ・紙 ／ 641.21 ／ 0.43
15. サービス業 ／ 2,992.8 ／ 0.35
16. ガラス・土石製品 ／ 2,232.6 ／ 0.28
17. 陸運業 ／ 2,301.29 ／ 0.23
18. 鉄鋼 ／ 756.7 ／ 0.18
19. 小売業 ／ 2,314.21 ／ 0.10
20. その他金融業 ／ 1,379.08 ／ 0.05
21. 卸売業 ／ 6,038.42 ／ 0.01
22. 食料品 ／ 2,641.87 ／ -0.14
23. 証券業 ／ 865.82 ／ -0.24
24. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,821.77 ／ -0.46
25. 銀行業 ／ 605.87 ／ -0.50
26. その他製品 ／ 6,150.1 ／ -0.63
27. 化学工業 ／ 2,962.57 ／ -0.63
28. 水産・農林業 ／ 759.7 ／ -1.20
29. 非鉄金属 ／ 6,460.83 ／ -2.15
30. 電力・ガス業 ／ 710.47 ／ -2.54
31. 石油・石炭製品 ／ 2,915.55 ／ -2.65
32. 海運業 ／ 2,175.11 ／ -3.27
33. 鉱業 ／ 1,140.84 ／ -3.89《FA》
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