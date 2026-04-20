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出来高変化率ランキング（14時台）～ワコールＨＤ、テクノHRなどがランクイン
*15:02JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ワコールＨＤ、テクノHRなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月20日 14:30 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2846＞ NFダウHE 31034 2218.703 360.08% 0.0071%
＜283A＞ GXUSテク配 39741 1051.581 354.51% -0.0008%
＜6629＞ テクノHR 10853500 358089.74 351.46% 0.1785%
＜6166＞ 中村超硬 2356500 108533 312.25% 0.1709%
＜3591＞ ワコールHD 918200 324842.1 288.87% 0.1501%
＜6346＞ キクカワ 600 744.8 274.25% -0.0016%
＜7810＞ クロスフォー 650000 11838.54 253.55% 0.0702%
＜9227＞ マイクロ波化 2404800 301943.88 246.32% 0.13%
＜4691＞ ワシントンホテル 672600 187421.36 242.63% 0.1603%
＜2013＞ 米高配当 1619540 168555.934 241.05% -0.0055%
＜7062＞ フレアス 10700 1360.56 228.48% 0.0337%
＜8783＞ abc 5109900 140461.22 228.13% 0.1094%
＜4892＞ サイフューズ 627000 190936.34 226.97% 0.1079%
＜8860＞ フジ住 250900 35198.2 199.67% 0.0332%
＜9365＞ トレーディア 400 93.78 186.18% -0.0006%
＜4530＞ 久光薬 476900 601321.2 170.08% 0%
＜6316＞ 丸山製 9100 4216.66 166.47% -0.008%
＜7794＞ イーディーピ 1656700 512051.64 163.89% 0.2336%
＜6267＞ ゼネパッカー 2700 2087.3 162.5% -0.0182%
＜6838＞ 多摩川HD 1911900 690156.66 155.46% 0.1809%
<6962> 大真空 1079200 204330.72 137.28% 0.0973%
<4664> RSC 439100 114042.14 134.26% 0.0849%
<7739> キヤノン電 69000 78169 134.19% 0%
<5984> 兼房 16600 4178.36 133.9% -0.0341%
<149A> シンカ 79800 19712.18 133.12% -0.0558%
<9610> ウィルソンWLW 289600 10011.02 132.95% 0.1007%
<7746> 岡本硝子 3479700 1147313.56 131.59% 0.0979%
<6870> フェンオール 1800 1075.22 130.89% -0.005%
<6779> 日電波 3486600 1810551.92 130.74% 0.18%
<6800> ヨコオ 497900 632544.4 129.24% 0.1754%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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