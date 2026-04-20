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出来高変化率ランキング（14時台）～ワコールＨＤ、テクノHRなどがランクイン

2026年4月20日 15:02

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記事提供元：フィスコ

*15:02JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ワコールＨＤ、テクノHRなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月20日　14:30　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2846＞ NFダウHE　　　 31034 　2218.703　 360.08% 0.0071%
＜283A＞ GXUSテク配　　　39741 　1051.581　 354.51% -0.0008%
＜6629＞ テクノHR　　　　　10853500 　358089.74　 351.46% 0.1785%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　　2356500 　108533　 312.25% 0.1709%
＜3591＞ ワコールHD　　　　918200 　324842.1　 288.87% 0.1501%
＜6346＞ キクカワ　　　　　　600 　744.8　 274.25% -0.0016%
＜7810＞ クロスフォー　　　　650000 　11838.54　 253.55% 0.0702%
＜9227＞ マイクロ波化　　　　2404800 　301943.88　 246.32% 0.13%
＜4691＞ ワシントンホテル　　672600 　187421.36　 242.63% 0.1603%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　1619540 　168555.934　 241.05% -0.0055%
＜7062＞ フレアス　　　　　　10700 　1360.56　 228.48% 0.0337%
＜8783＞ abc　　　　　　　5109900 　140461.22　 228.13% 0.1094%
＜4892＞ サイフューズ　　　　627000 　190936.34　 226.97% 0.1079%
＜8860＞ フジ住　　　　　　　250900 　35198.2　 199.67% 0.0332%
＜9365＞ トレーディア　　　　400 　93.78　 186.18% -0.0006%
＜4530＞ 久光薬　　　　　　　476900 　601321.2　 170.08% 0%
＜6316＞ 丸山製　　　　　　　9100 　4216.66　 166.47% -0.008%
＜7794＞ イーディーピ　　　　1656700 　512051.64　 163.89% 0.2336%
＜6267＞ ゼネパッカー　　　　2700 　2087.3　 162.5% -0.0182%
＜6838＞ 多摩川HD　　　　　1911900 　690156.66　 155.46% 0.1809%
<6962> 大真空　　　　　　　1079200 　204330.72　 137.28% 0.0973%
<4664> RSC　　　　　　　439100 　114042.14　 134.26% 0.0849%
<7739> キヤノン電　　　　　69000 　78169　 134.19% 0%
<5984> 兼房　　　　　　　　16600 　4178.36　 133.9% -0.0341%
<149A> シンカ　　　　　　　79800 　19712.18　 133.12% -0.0558%
<9610> ウィルソンWLW　　289600 　10011.02　 132.95% 0.1007%
<7746> 岡本硝子　　　　　　3479700 　1147313.56　 131.59% 0.0979%
<6870> フェンオール　　　　1800 　1075.22　 130.89% -0.005%
<6779> 日電波　　　　　　　3486600 　1810551.92　 130.74% 0.18%
<6800> ヨコオ　　　　　　　497900 　632544.4　 129.24% 0.1754%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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