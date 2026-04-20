*14:52JST キッツ：半導体・データセンター需要を捉える総合バルブ大手、海外展開で成長加速へ

キッツ＜6498＞は、バルブを中核とする国内最大手の総合バルブメーカーだ。バルブは液体や気体などの流れを開閉・調整する機器で、建築設備、水処理、石油化学、機械装置、半導体製造装置など幅広い分野で使われる。同社は各種のバルブで高い競争力を持ち、素材から鋳造、加工、組立、販売までを一貫して手掛ける体制を強みとしている。製品数は9万種類超に及び、多品種少量生産に対応できる点も特徴だ。売上構成比はバルブ事業80.0％、メタルソリューション事業18.4％、その他1.6％で、収益の中心はバルブ事業が占める。BtoB中心で幅広い産業分野に供給しており、特定市場の変動に依存しにくい事業構造を持つ。

2025年12月期の業績は、売上収益1,766億円（前期比2.7％増）、営業利益154億円（同8.7％増）と増収増益だった。5期連続の増収増益で、過去最高の売上高と営業利益を更新した。業績を支えたのは、海外市場での販売拡大、価格改定の浸透、建築設備向けの堅調な需要などだ。市場別では、コア市場の建築設備向けが底堅く推移した一方、グロース市場では半導体装置向けの回復が想定より鈍かったものの、半導体材料向けフィルターは堅調だった。加えて、北米のデータセンター向け需要、インドでの拡販も進み、地域分散の効果が表れた。中国は低調だったが、日本、米州、インドの伸びが補った。数量増だけでなく価格改定が利益率改善にも寄与し、売上以上に営業利益が伸びた点は評価材料だ。

2026年12月期通期業績は、売上高1,950億円（前期比10.4％増）、営業利益170億円（同10.0％増）を計画している。成長を支えるのは、半導体関連需要の回復、北米データセンター向けの拡大、インド市場の成長、買収効果の本格寄与だ。特に半導体分野は重要領域で、足元では受注が右肩上がりに推移している。売上計上には一定の時間差があるため、受注回復が続けば今後の業績寄与が進みやすい。水素・脱炭素分野も今期は大きな伸びを計画しており、燃料電池や水素ステーション関連の進展が注目点となる。一方で、ベトナム新工場の稼働、インドやベトナムでの費用増、米国向け倉庫能力の拡大など先行投資負担もある。そのため、数量回復だけでなく、価格改定の浸透や生産性改善も計画達成の前提となる。堅調事業は建築設備、半導体材料向けで、上振れ期待が大きいのは半導体装置、インド向け事業だ。

市場環境を見ると、同社に追い風なのは北米を中心としたデータセンター投資の拡大、半導体関連投資の持ち直し、インドの産業投資増加である。AI普及を背景にデータセンターでは冷却や配管需要が増えており、即納対応力を持つ同社には有利な環境だ。半導体分野も装置向けに加え材料向けが下支えしている。一方で、中国市場の低迷や物流・調達の不透明感は注意点だが、事業領域と地域の分散により影響は和らぎやすい。

競合他社との比較では、国内首位の規模感、素材からの一貫生産体制、多品種少量生産への対応力、価格改定を先導できるポジションが優位性だ。バルブ業界には専業メーカーも存在するが、同社は製品群の広さと市場の多様性で上回る。景気変動の異なる分野に展開しているため、一部市場が弱くても他分野で補いやすい。さらに海外では、売上拡大だけでなく、代理店販売から直販への切り替えによって利益率を高める余地もある。直近数年の財務面でも、売上と利益を着実に伸ばし、ROEも二桁水準を維持してきた。機械セクターではPBR1倍割れの企業も多い中、同社がそれを上回る評価を受けているのは、一定の成長期待と資本効率が評価されているためだ。

中期経営計画では、2027年に売上高2,000億円、営業利益200億円、ROE11％以上を掲げている。成長ドライバーとして最も重視しているのは半導体分野であり、次いでデータセンター、インド中心の機能性化学に注力する。加えて、M&Aにも積極的で、日本の半導体、エンジニアリング分野、インド、北米を重点対象としている。成長投資と並行して、本社機能の一体化やグループ再編による効率化も進めており、売上成長と収益性改善の両立を目指す中計といえる。長期的にも、建築設備や水処理などの安定分野が土台を支え、その上に半導体、データセンター、水素・脱炭素といった成長領域を積み上げていく構図が見込まれる。

総じて同社は、国内最大手の総合バルブメーカーとしての安定基盤に加え、半導体、データセンター、インドといった成長分野を取り込みながら事業拡大を進めている点が魅力だ。2025年12月期は価格改定の浸透や海外市場の伸長を背景に過去最高業績を更新し、2026年12月期も増収増益を計画する。先行投資負担はあるものの、半導体需要の回復や海外拡大が進めば、中期計画達成と収益力の一段の向上に期待したい。《YS》