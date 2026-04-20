*14:34JST デンヨー：非常用発電機の安定需要が下支え、米国正常化で業績回復へ

デンヨー＜6517＞は、エンジン発電機やエンジン溶接機を主力とする電源機器メーカーであり、可搬形発電機や溶接機において国内トップシェアを有する企業だ。屋外で使用される電源機器に強みを持ち、建設現場やインフラ工事、災害時の電源供給など社会基盤を支える領域に製品を供給している。製品構成は発電機が売上の約8割を占め、残りを溶接機やコンプレッサが担う。国内に加え米国・アジアを中心に海外展開も進めており、海外売上も一定規模を占める。ビジネスモデルは製品販売に加えてアフターサービスを組み合わせたもので、高い信頼性に加え、電圧の安定性や立ち上がり性能を評価され、レンタル会社や建設会社、病院、工場など幅広い顧客基盤を持つ。

2026年3月期第3四半期累計の連結業績は、売上高512億円（前年同期比2.4％減）、営業利益47億円（同9.5％減）と減収減益となった。主因は、前期に建設需要の高まりを背景に発生したレンタル会社向け可搬形発電機の特需の反動減に加え、米国市場での在庫調整の長期化だ。コロナ禍後の部品不足や原材料高の影響もあり、生産制約による供給面の影響も残った。一方で国内では非常用発電機の需要が堅調に推移しており、防災・減災意識の高まりを背景に、病院やオフィスビルなど向けの設備需要は拡大傾向にある。地域別にみると、日本は増収増益となった一方、米国・アジアは減収減益だが、米国はレンタル市場の在庫調整が一巡し、足元では回復基調に転じている。

通期見通しは売上高720億円（前期比1.8％増）、営業利益73億円（同1.3％減）と増収減益を見込む。第3四半期時点では計画未達だが、第4四半期にかけて売上・利益が積み上がる季節性があり、米国市場の回復を織り込むことで計画達成を見込む構造だ。特に米国レンタル市場の正常化が進めば、数量回復による売上増加に加え稼働率改善による利益寄与も期待される。また非常用発電機は法規制に基づく需要が存在し、景気変動の影響を受けにくい安定事業として位置付けられる。今後も防災投資や設備大型化の流れを背景に、継続的な需要が見込まれる点は同社にとって有利な市場環境だ。

競争優位性の源泉は、高シェアと製品信頼性にある。可搬形発電機で約70％、溶接機で約55％の国内シェアを有し、ブランド力と実績により価格競争に陥りにくい構造を築いている。また電力品質の高さや耐久性といった性能面での評価が高く、非常用用途など失敗が許されない分野で採用されやすい点も強みだ。さらに屋外用途に特化した製品開発を行ってきた歴史から、ニッチながらも参入障壁の高い市場で優位性を維持している。財務面でも安定した利益創出力と潤沢なキャッシュを有しており、景気循環の影響を受けつつも中長期で安定した収益基盤を確保している。

中期経営計画「Denyo2026」では、売上高800億円、経常利益80億円、ROE7％を目標に掲げる。ただし既存事業のみでの売上拡大には限界があるとの認識から、M&Aによる成長を重要な戦略に位置付けている。50億円規模の投資を想定しており、シナジーを重視した事業拡張を図る方針だ。成長分野としては、国内の定置形発電機市場における非常用発電機と、海外市場での拡販を重視している。特に、防災用発電機を製造・販売する子会社ニシハツでは、新工場の稼働により生産能力が約1.3倍に拡大しており、中長期的な供給体制の強化が進んでいる。一方で収益寄与は段階的であり、本格的な業績貢献には数年を要する見込みだ。加えて、脱炭素分野として水素混焼発電機や燃料電池発電装置の開発も進めており、将来的な事業の柱として育成を図る。ただし水素インフラや法制度の整備が前提となるため、短期的な収益寄与は限定的とみられる。

株主還元については、2026年3月期の年間配当を100円（前期比25円増）とする計画だ。累進配当を基本方針とし、業績が悪化した場合でも減配しない姿勢を示している。総還元性向は40％を目安としているが、足元では50％超となる見込みであり、株主還元意識は高い。加えて機動的な自己株取得も実施しており、資本効率改善への取り組みも進めている。キャッシュリッチな財務体質を背景に、成長投資と株主還元のバランスを取りながら資本配分を行う方針だ。

総じて同社は、建設需要に連動する景気敏感性を持ちながら、防災需要という安定収益基盤を併せ持つ企業だ。足元は特需反動や在庫調整の影響で減益となっているが、米国市場の回復や非常用発電機の需要拡大により業績は回復局面にある。中期的にはM&Aと海外展開、長期的には脱炭素電源の事業化が成長ドライバーとなる見通しであり、安定性と成長性を兼ね備えた銘柄として評価できる。《YS》