*14:29JST ＢＲＵＮＯ---減資に関して

ＢＲＵＮＯ＜3140＞は17日、資本金の額を減少する減資を実施すると発表した。本件は、2026年6月26日に開催を予定している同社臨時株主総会に付議することを決議している。減資の目的は、今後の資本政策の柔軟性および機動性の確保を図るとともに、財務体質の健全化を推進することにある。

減少すべき資本金の額は会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額1,509,755,697円のうち、1,409,755,697円を減少させ、100,000,000 円とする。 減資の方法は、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額1,409,755,697円の全額をその他資本剰余金に振り替える。

減資の日程(予定)は、取締役会決議日は2026 年4月17日、臨時株主総会決議日は2026年6月26日、減資の効力発生日は2026年6月30日。本件内容については、2026年6月26日開催予定の当社臨時株主総会において、「資本金の額の減少の件」が承認可決されることを条件としている。《KT》