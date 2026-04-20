*11:58JST 三陽商会---「Paul Stuart GOLF」プリントポロシャツのオーダー開始

三陽商会＜8011＞は17日、同社が基幹事業のひとつとして展開するブランド「Paul Stuart」のゴルフライン「Paul Stuart GOLF」において、“自分だけのゴルフウェア”を提案する新たな取り組みとして、プリントポロシャツのオーダーサービスを開始したと発表した。

ブランドの強みである卓越したパターン技術をもとに、ゴルフの動作特性に配慮した設計のポロシャツを、ブランドオリジナルの柄でオーダーできる。ブランドの顧客であるエグゼクティブ層が求める“他にはない特別感”を叶えるとともに、上質かつ分かりやすいオーダー体験を提供する。

本取り組みは、同社が中期経営計画の新たな成長戦略として掲げた「既存ブランドの事業領域の拡張」の一環である。「Paul Stuart GOLF」は成長するゴルフ市場を背景に2022年秋冬よりスタートし、顧客層であるエグゼクティブとゴルフシーンとの親和性の高さを背景に支持を伸ばしている。今後は百貨店および卸売販路の拡大を進め、10〜15店舗での展開を計画。ゴルフラインのさらなる認知拡大と顧客接点の強化を図る。《KT》