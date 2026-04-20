*11:42JST ＴａｌｅｎｔＸ---エクサがMyTalent Platform活用しリファラル採用強化

ＴａｌｅｎｔＸ＜330A＞は17日、総合ITシステムのエクサが同社の統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」内のリファラル採用支援サービス「MyRefer（MyTalent Refer）」を活用し、AI時代における人材価値の最大化に向けた採用施策を強化したと発表した。

エクサは、全社を巻き込んだ効果的なリファラル採用を推進するための基盤として、「MyRefer(MyTalent Refer)」を活用している。特に社内ニュース配信などを通じて、社員自身が自社の方向性や魅力を再認識し、具体的な言葉で友人や知人に伝えられる状態をつくり出すことで、紹介時の心理的ハードルを下げる大きな役割を果たしている。

AIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」/「MyRefer(MyTalent Refer)」は社員紹介(リファラル)を通じて社員と採用の距離を縮める、国内シェアNo.1（※）のリファラル採用サービス。リファラル制度の設計や運用定着、社内ブランディングなど、リファラル採用の全プロセスを支援する機能を備えている。AIによる運用の自動化機能も搭載し、採用担当者の人事の工数を削減しながら、社員一人ひとりのエンゲージメントを高めてファン化を促進することで、自律的なリファラル採用の仕組みを構築する。

（※：矢野経済研究所 「リファラル採用・アルムナイ採用支援サービス市場の実態と展望（2025）」における導入社数）《KT》