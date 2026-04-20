*11:40JST 学情---「Ｒｅ就活キャンパス」大学2年生登録が前年同月比150％、早期化進展

学情＜2301＞は17日、同社が運営する「Ｒｅ就活キャンパス」において、大学2年生の会員登録数が2026年3月時点で前年同月比50.1％増と大幅に伸長したと発表した。就職活動準備の前倒しが進んでおり、従来よりも低学年層からキャリア形成への関心が高まっていることが背景にある。また、インターンシップ応募数は前年同月比99.4％増と前年を大きく上回った。

同サイトは、学生に1つでも多くの選択肢を示すため、スカウト機能のアップグレードや、インターンシップ情報・就活準備コンテンツの拡充を図ってきた。タイパ(タイムパフォーマンス)意識の高まりを受け、生成AIを活用してES(エントリーシート)を作成する「スマートESアシスタント」や、動画で業界・企業研究ができる「JobTube」のサービスも提供している。そして2025年3月には「Ｒｅ就活キャンパス」へのブランドリニューアルに合わせて、通年採用型のサービスにリニューアルした。全学年を対象にすることで、「学年」ではなく「就職活動準備の進捗度」に応じた情報を届けることができるようになった。2025年9月より、学生には「入社1年後、誰よりも成長できる」、企業には「新卒採用の即戦力化を実現」をサービスコンセプトとし、成長意欲のある学生との出会いを創出することを目指す。《KT》