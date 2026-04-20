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出来高変化率ランキング（10時台）～ワコールHD、キクカワなどがランクイン
*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ワコールHD、キクカワなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月20日 10:20 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2846＞ NFダウHE 29503 2218.703 358.18% 0.0063%
＜6629＞ テクノHR 3171500 358089.74 259.84% 0.1915%
＜2013＞ 米高配当 1575140 168555.934 238.01% -0.0062%
＜6346＞ キクカワ 400 744.8 232.46% 0.0147%
＜3591＞ ワコールHD 493800 324842.1 225.42% 0.1612%
＜7062＞ フレアス 9200 1360.56 211.94% 0.0639%
＜8783＞ abc 3386500 140461.22 179.98% 0.199%
＜4691＞ ワシントンホテル 391500 187421.36 179.25% 0.1657%
＜4892＞ サイフューズ 408800 190936.34 175.62% 0.0888%
＜9227＞ マイクロ波化 1233400 301943.88 166.2% 0.1366%
＜7794＞ イーディーピ 1656700 512051.64 163.89% 0.2336%
＜6316＞ 丸山製 7400 4216.66 139.99% -0.0177%
＜7810＞ クロスフォー 238500 11838.54 134.12% 0.0594%
＜283A＞ GXUSテク配 3317 1051.581 127.49% 0.0008%
＜6166＞ 中村超硬 425900 108533 121.65% 0.0892%
＜479A＞ PRONI 113700 58689.28 103.38% 0.0452%
＜6177＞ AppBank 363500 14957.12 89.76% 0.036%
＜2437＞ シンワワイズ 301900 62911.5 88.09% -0.1476%
＜6267＞ ゼネパッカー 1400 2087.3 82.58% -0.0104%
＜2093＞ 米債02La 257 671.278 67.34% -0.0035%
<408A> iSベストAI 616690 91927.86 64.17% 0.0122%
<8139> ナガホリ 95800 118930.42 64.08% 0.0013%
<6140> 旭ダイヤ 3781200 2272240.34 63.96% 0.0022%
<4379> フォトシンス 198100 46385.64 63.48% -0.0321%
<6230> SANEI 1300 1907.76 54.5% -0.0027%
<8007> 高島 134500 61829.1 53.48% -0.0148%
<7901> マツモト 13000 9231.34 53.05% 0.0639%
<7058> 共栄セキュリ 1800 2677.3 50.14% -0.0097%
<4960> ケミプロ 328000 130613.82 49.63% 0.102%
<6838> 多摩川HD 793500 690156.66 49.47% 0.2017%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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