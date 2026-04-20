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出来高変化率ランキング（10時台）～ワコールHD、キクカワなどがランクイン

2026年4月20日 10:37

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記事提供元：フィスコ

*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ワコールHD、キクカワなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月20日　10:20　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2846＞ NFダウHE　　　 29503 　2218.703　 358.18% 0.0063%
＜6629＞ テクノHR　　　　　3171500 　358089.74　 259.84% 0.1915%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　1575140 　168555.934　 238.01% -0.0062%
＜6346＞ キクカワ　　　　　　400 　744.8　 232.46% 0.0147%
＜3591＞ ワコールHD　　　　493800 　324842.1　 225.42% 0.1612%
＜7062＞ フレアス　　　　　　9200 　1360.56　 211.94% 0.0639%
＜8783＞ abc　　　　　　　3386500 　140461.22　 179.98% 0.199%
＜4691＞ ワシントンホテル　　391500 　187421.36　 179.25% 0.1657%
＜4892＞ サイフューズ　　　　408800 　190936.34　 175.62% 0.0888%
＜9227＞ マイクロ波化　　　　1233400 　301943.88　 166.2% 0.1366%
＜7794＞ イーディーピ　　　　1656700 　512051.64　 163.89% 0.2336%
＜6316＞ 丸山製　　　　　　　7400 　4216.66　 139.99% -0.0177%
＜7810＞ クロスフォー　　　　238500 　11838.54　 134.12% 0.0594%
＜283A＞ GXUSテク配　　　3317 　1051.581　 127.49% 0.0008%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　　425900 　108533　 121.65% 0.0892%
＜479A＞ PRONI　　　　　113700 　58689.28　 103.38% 0.0452%
＜6177＞ AppBank　　　363500 　14957.12　 89.76% 0.036%
＜2437＞ シンワワイズ　　　　301900 　62911.5　 88.09% -0.1476%
＜6267＞ ゼネパッカー　　　　1400 　2087.3　 82.58% -0.0104%
＜2093＞ 米債02La　　　　257 　671.278　 67.34% -0.0035%
<408A> iSベストAI　　　616690 　91927.86　 64.17% 0.0122%
<8139> ナガホリ　　　　　　95800 　118930.42　 64.08% 0.0013%
<6140> 旭ダイヤ　　　　　　3781200 　2272240.34　 63.96% 0.0022%
<4379> フォトシンス　　　　198100 　46385.64　 63.48% -0.0321%
<6230> SANEI　　　　　1300 　1907.76　 54.5% -0.0027%
<8007> 高島　　　　　　　　134500 　61829.1　 53.48% -0.0148%
<7901> マツモト　　　　　　13000 　9231.34　 53.05% 0.0639%
<7058> 共栄セキュリ　　　　1800 　2677.3　 50.14% -0.0097%
<4960> ケミプロ　　　　　　328000 　130613.82　 49.63% 0.102%
<6838> 多摩川HD　　　　　793500 　690156.66　 49.47% 0.2017%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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