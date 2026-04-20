*09:52JST クロスキャット---東急レクリエーションと共同セッションを実施

クロスキャット＜2307＞は16日、データ活用分野での国内最大級のイベント「データマネジメント2026」において東急レクリエーション（本社：東京都渋谷区）と共同セッションを実施したと発表した。

本セッションでは、東急レクリエーションと2020年から取り組んできたBI（ビジネス・インテリジェンス）活用やAI分野におけるPoC（概念実証）の事例をもとに、データの品質や粒度、定義を整備する重要性について解説した。

テーマは「東急レクリエーションが目指す『BI・AI Ready』への道筋」とし、映画館データの可視化を起点としたBI活用や、上映スケジュール作成業務を対象としたAI PoCの取り組みについて紹介した。

BI導入による意思決定スピードの向上や業務効率化といった成果に加え、運用を進める中で顕在化した課題についても共有した。

AI利活用に向けたPoCでは、予測型AIの構築ではなく業務自動化に焦点を当てたため、比較的少ない工数で効果を実感することができた。

クロスキャットは今後も、BIやAIなどの導入支援だけにとどまらず、データ活用の定着までを見据えた伴走型支援を通じて、顧客のDX化に向けて取り組んでいく。《KT》