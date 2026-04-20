*09:49JST トヨクモ---「CYBOZU AWARD」エクステンション部門賞を4年連続受賞

トヨクモ＜4058＞は17日、サイボウズ＜4776＞のオフィシャルパートナーを対象とした表彰制度「CYBOZU AWARD 2026」において、エクステンション部門賞を4年連続で受賞したと発表した。

また、サイボウズのオフィシャルパートナー評価制度「Cybozu Partner Network Report 2026(CyPN Report 2026)」において、同社の提供するkintone連携サービス全6製品が星を獲得した。中でもWebフォーム作成サービス「FormBridge」と外部公開サービス「kViewer」の2製品は最高評価である3つ星を獲得し、さらにグループスケジューラー「トヨクモ スケジューラー」もアライアンス部門において星を獲得している。

今回「エクステンション部門賞」を受賞した「FormBridge」は、kintoneのアカウントを持たない外部のユーザーが、直接kintoneへデータを入力できるWebフォーム作成サービス。プログラミングの知識は不要で、ドラッグ＆ドロップのマウス操作のみで最短5分でフォームの構築が可能である。《KT》