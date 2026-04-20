*09:47JST ティア---樹木葬事業「樹木想 清須正願寺 第2期」が4月24日に開業

ティア＜2485＞は17日、「樹木想 清須正願寺 第2期」（所在地：愛知県清須市）が4月24日に開業することを発表した。

同社では、葬儀に参列したすべての人々が、「ありがとう」という最期の想いをしっかりと伝えられる葬儀を行うことを使命としている。

「先祖代々のお墓を管理する人がいない」「宗教・宗旨自由の墓地がない」「墓じまいを検討している」「生前に眠る場所を決めて安心したい」といった悩みを持った人々に向け、「最期の、ありがとう」を伝え続ける場所を作ることが必要であると考え、2024年10月に「樹木想 清須正願寺」を開業したところ、好評を得た。この好評にこたえるため「樹木想 清須正願寺 第2期」の開業に至った。

「樹木想 清須正願寺 第2期」の運営は宗教法人正願寺。区画は樹木葬108区画。施工面積は73.6平方メートル。駐車場は20台。永代管理の樹木葬、宗旨・宗派不問、一貫したサポート体制、管理費不要、生前契約可能、お墓の移動・墓じまいにも対応などの特徴がある。《KT》