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個別銘柄戦略: NXHDや安永に注目
*09:36JST 個別銘柄戦略: NXHDや安永に注目
先週末17日の米株式市場でNYダウは868.71ドル高の49,447.43ドル、ナスダック総合指数は365.78pt高の24,468.48pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比1,040円高の59,840円。為替は1ドル＝158.80-90円。今日の東京市場では、26年3月期決算速報を発表し営業利益が50.4％増の見込みとした岩井コスモ＜8707＞、発行済株式数の7.79％の自社株消却を発表した豊田織＜6201＞、カナダの物流企業メトロサプライチェーングループを2070億円で買収すると発表したNXHD＜9147＞、中期経営計画を発表し29年3月期の純利益は2100億円目標（26年3月期1600億円見込み）とした三菱HCキャ＜8593＞、産業用塗装・表面処理設備などを手掛ける独EISENMANN GmbHを子会社化すると発表したダイフク＜6383＞、ベトナムの石炭炭鉱グループであるビナコミンパワーホールディングスとバイオマス混焼の商用化検討に向けた覚書（MOU）を締結したと発表したイーレックス＜9517＞、東証スタンダードでは、 26年3月期決算速報を発表し営業利益が42.7％増の見込みとした今村証券＜7175＞、26年3月期業績と配当見込みを上方修正した安永＜7271＞、26年3月期業績と配当見込みを上方修正した横田製作所＜6248＞、発行済株式数の7.0％上限の自社株買いと買付け委託を発表したノダ＜7879＞、三井物産デジタルコモディティーズが発行するジパングコインシリーズのマルチチェーン展開に伴うトークン発行流通基盤を構築したと発表したインタートレ＜3747＞などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、26年3月期営業利益が61.2％増と従来予想の79.3％増を下回ったゲンダイAG＜2411＞、営業利益が前期34.8％増予想だが今期70.2％減予想と発表したアジュバン＜4929＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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