*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：高値もち合いを想定

本日の東証グロース市場250指数先物は、高値もち合いを想定する。先週末のダウ平均は868.71ドル高の49447.43ドル、ナスダックは365.78ポイント高の24468.48で取引を終了した。イラン外相が停戦期間中のホルムズ海峡再開を発表、原油価格の下落を好感し、寄り付き後、上昇。トランプ大統領も確認し早期の戦争終結期待に原油価格の一段の下落や金利低下を好感し、相場は続伸した。終盤にかけ、米イラン合意に向けた慎重な見解も浮上し失速したが高値圏を維持、ナスダックは連日で過去最高値を更新し、終了。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は高値もち合いを想定する。米国の株高や長期金利低下、原油安など良好な外部環境を主因に、朝方から買い優勢となりそうだ。先週、日経平均株価が高値を更新しただけに、グロース市場の過熱感は際立っておらず、追随的な買いが期待される。一方、週末にイランが米国との再協議を拒否すると報じられたことや、13連騰しているナスダック指数の過熱感が意識されていることもあり、時間外の米株先物動向などには留意したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比16pt高の785ptで終えている。上値のメドは795pt、下値のメドは770ptとする。《SK》