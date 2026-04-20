滋賀銀行、池田泉州HDと資本業務提携、「地域金融力」強化へアライアンス始動

■「池田泉州・滋賀アライアンス」発足、隣接エリアで経営資源を相互活用

滋賀銀行<8366>(東証プライム)は4月17日、池田泉州ホールディングス<8714>(東証プライム)との資本業務提携の締結を発表した。人口減少や産業構造の変化、デジタル化、脱炭素対応など地域金融を取り巻く環境変化を背景に、従来の金融仲介にとどまらない「地域金融力」の強化が求められる中、両社の経営資源を相互活用し付加価値創出を図る狙いである。両社は隣接地域を主な営業基盤とし、これまでもATM相互無料化などで連携を進めてきた。

同提携は「池田泉州・滋賀アライアンス」と命名し、相互に株式を取得する資本関係の構築を柱とする。取得割合は0.5%～1%程度を想定し、中長期的な協働関係を明確化する。店舗網や顧客基盤、人材、ブランドなどの経営資源を補完的に活用し、地域や顧客の持続的発展に貢献する体制を整える。

業務連携は法人、個人、サステナビリティ・地域支援、人材・デジタルなど幅広い分野で展開する。企業の成長支援や事業承継・M&A、資産形成・ウェルスマネジメント、サステナブルファイナンス、人材交流やデータ利活用などを強化し、サービス高度化と効率化を推進する。今後は協議体を通じ具体策を実行する方針で、当面の連結業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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