*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2菊池製作所、ユニチカ、テクノフレックスなど

銘柄名<コード>17日終値⇒前日比

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 5030 -390

半導体製造装置の一角には利食い売り優勢。

ダブル・スコープ＜6619＞ 223 -6

短期資金の見切り売りが優勢。

レノバ＜9519＞ 1041 -38

過熱警戒感も強まり利食い売り優勢。

SCREEN＜7735＞ 10510 -770

TSMC好決算発表も目先の出尽くし感優勢に。

ラサ工業＜4022＞ 1780 -111

資源関連の軟調な動きに追随も。

日鉄鉱業＜1515＞ 2722 -97

資源関連株も17日は全般低調で。

TOWA＜6315＞ 2635 -145

半導体製造装置の弱い動きが波及する。

鹿島建設＜1812＞ 5932 -243

建設資材の供給不安など反映か。

三菱マテリアル＜5711＞ 5528 -246

シルチェスターの保有比率が低下。

野村＜8604＞ 1334 -53.5

地合い悪化受けた戻り売りで。

三井E＆S＜7003＞ 5644 -47

信用買い方の見切り売りなど優勢か。

池田泉州＜8714＞ 936 -42

滋賀銀行との資本提携報道伝わるが効果限定的との見方に。

WHDC＜3823＞ 55 +14

LED照明事業展開企業を子会社化。

ヒーハイスト＜6433＞ 1780 +276

フィジカルAI関連に関心が向かう展開で。

ヒトトヒトHD＜549A＞ 508 +41

高値からの調整一巡感で押し目買い優勢に。

テクノホライゾン＜6629＞ 1070 +150

フィジカルAI関連としての関心も。

津田駒＜6217＞ 925 +150

決算発表後は上値追いの勢い強まっており。

菊池製作所＜3444＞ 1149 +150

イームズロボティクスが英社とパートナーシップ締結。

ユニチカ＜3103＞ 3085 +504

ほぼ仕手化。

テクノフレックス＜3449＞ 3880 +450

上期上方修正を引き続き材料視。

DELTA-P<4598> 204 +7

DFP-10917単剤及びVEN併用の米国FDAとの協議準備を発表。

FRONTEO<2158> 857 +18

アステラス薬<4503>とAI技術を活用した標的分子探索に関する契約。

アスタリスク<6522> 1068 -18

16日ストップ高の反動安。

プロディライト<5580> 1445 -8

主要KPIが伸長。

セレンディップ<7318> 2020 -107

14日高値でひとまず達成感。

リボミック<4591> 86 +0

韓国SKファーマとアプタマー薬物複合体に関する共同研究契約。上値は重い。

ビザスク<4490> 631 -21

16日人気化したが長い陰線となり手仕舞い売り誘う。

カウリス<153A> 1536 +47

引き続き東京スター銀行による不正アクセス検知サービス

「Fraud Alert」導入が手掛かり。

オキサイド<6521> 4050 -385

16日の反発が鈍く手仕舞い売り誘う。

PSOL<4450> 2511 +134

株主優待制度を拡充。《CS》