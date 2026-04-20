NIPPON　EXPRESS、北米物流大手を18億カナダドルで買収、グローバル成長加速へ

■北米市場でのプレゼンス向上と販売物流領域拡充を推進

NIPPON EXPRESSホールディングス<9147>(東証プライム)は4月17日、カナダ、米国、英国を主拠点とするロジスティクス企業Metro Supply Chain Groupの株式取得について、売主と株式譲渡契約を締結することを決議したと発表した。完全子会社を通じて株式を取得し、同社を子会社化する。

同件は、NXグループ経営計画「Dynamic Growth 2.0」に基づくグローバル戦略の一環である。北米市場でのプレゼンス強化、販売物流領域の拡充、既存顧客基盤と重複しない顧客層の獲得、地域間補完によるシナジー創出などを狙う。対象会社は幅広い産業向けに3PL事業を展開し、成長市場での事業拡大を後押しする位置付けとなる。

取得株式数は1175万4647株で、議決権所有割合は100%となる。企業価値は18億カナダドル(約2070億円)で、業績連動のアーンアウトとして最大4億カナダドルを追加支払いする可能性がある。取引実行は2026年7月から12月を予定しており、競争法手続きの完了が前提となる。業績への影響は精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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