*14:02JST 英ポンド週間見通し：伸び悩みか、英国経済の不透明感残る

■上昇一服、利下げの可能性残る

今週のポンド・円は上昇一服。米国とイランによる再協議の可能性が浮上したことから、リスク回避的なポンド売り・米ドル買いは縮小した。ただ、原油安が続いた場合、将来的な利下げの可能性が再浮上することから、ポンド買い・円売りは抑制された。ユーロ高・円安が一服したことも意識されたようだ。取引レンジ：213円67銭-215円91銭。

■伸び悩みか、英国経済の不透明感残る

来週のポンド・円は伸び悩みか。4月22日発表の3月消費者物価指数（CPI）が焦点となる。原油高の影響が強まる一方、景況感は悪化しつつある。原油価格が下げ止まった場合、スタグフレーション懸念によるポンド売り・米ドル買いが強まり、ポンドは対円で伸び悩む可能性がある。

○発表予定の英主要経済指標・注目イベント

・21日（火）：3月失業率（2月：4.4％）

・23日（木）：4月製造業PMI（3月：51.0）

・23日（木）：4月サービス業PMI（3月：50.5）

予想レンジ：213円00銭-216円00銭《FA》