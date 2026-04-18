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前日に動いた銘柄 part2菊池製作所、ユニチカ、テクノフレックスなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2菊池製作所、ユニチカ、テクノフレックスなど
銘柄名<コード>17日終値⇒前日比
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 5030 -390
半導体製造装置の一角には利食い売り優勢。
ダブル・スコープ＜6619＞ 223 -6
短期資金の見切り売りが優勢。
レノバ＜9519＞ 1041 -38
過熱警戒感も強まり利食い売り優勢。
SCREEN＜7735＞ 10510 -770
TSMC好決算発表も目先の出尽くし感優勢に。
ラサ工業＜4022＞ 1780 -111
資源関連の軟調な動きに追随も。
日鉄鉱業＜1515＞ 2722 -97
資源関連株も17日は全般低調で。
TOWA＜6315＞ 2635 -145
半導体製造装置の弱い動きが波及する。
鹿島建設＜1812＞ 5932 -243
建設資材の供給不安など反映か。
三菱マテリアル＜5711＞ 5528 -246
シルチェスターの保有比率が低下。
野村＜8604＞ 1334 -53.5
地合い悪化受けた戻り売りで。
三井E＆S＜7003＞ 5644 -47
信用買い方の見切り売りなど優勢か。
池田泉州＜8714＞ 936 -42
滋賀銀行との資本提携報道伝わるが効果限定的との見方に。
WHDC＜3823＞ 55 +14
LED照明事業展開企業を子会社化。
ヒーハイスト＜6433＞ 1780 +276
フィジカルAI関連に関心が向かう展開で。
ヒトトヒトHD＜549A＞ 508 +41
高値からの調整一巡感で押し目買い優勢に。
テクノホライゾン＜6629＞ 1070 +150
フィジカルAI関連としての関心も。
津田駒＜6217＞ 925 +150
決算発表後は上値追いの勢い強まっており。
菊池製作所＜3444＞ 1149 +150
イームズロボティクスが英社とパートナーシップ締結。
ユニチカ＜3103＞ 3085 +504
ほぼ仕手化。
テクノフレックス＜3449＞ 3880 +450
上期上方修正を引き続き材料視。
DELTA-P<4598> 204 +7
DFP-10917単剤及びVEN併用の米国FDAとの協議準備を発表。
FRONTEO<2158> 857 +18
アステラス薬<4503>とAI技術を活用した標的分子探索に関する契約。
アスタリスク<6522> 1068 -18
16日ストップ高の反動安。
プロディライト<5580> 1445 -8
主要KPIが伸長。
セレンディップ<7318> 2020 -107
14日高値でひとまず達成感。
リボミック<4591> 86 +0
韓国SKファーマとアプタマー薬物複合体に関する共同研究契約。上値は重い。
ビザスク<4490> 631 -21
16日人気化したが長い陰線となり手仕舞い売り誘う。
カウリス<153A> 1536 +47
引き続き東京スター銀行による不正アクセス検知サービス
「Fraud Alert」導入が手掛かり。
オキサイド<6521> 4050 -385
16日の反発が鈍く手仕舞い売り誘う。
PSOL<4450> 2511 +134
株主優待制度を拡充。《CS》
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