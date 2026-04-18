*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1日置電機、データアプリ、旭ダイヤモンド工業など

銘柄名<コード>17日終値⇒前日比

オロ＜3983＞ 2046 +77

発行済株式数の2.19％の自社株消却を発表。

abc＜8783＞ 201 +8

フィジカルAIロボット事業へ参画。

IXナレッジ＜9753＞ 1346 +37

ソフトウェア開発のスタイルを子会社化。

データアプリ＜3848＞ 979 +104

中期経営計画の財務方針を見直し。

バンナムHD＜7832＞ 3935 +17

発行済株式数の0.77％の自社株消却を発表。

エコモット＜3987＞ 682 +60

引き続き防衛装備庁「海洋監視制御システムの研究」に

参画しているとの発表が手掛かり。

日置電機＜6866＞ 10700 +970

第1四半期好決算を評価続く。

SHIFT＜3697＞ 750 +79.2

情報ソフト関連への見直しの動き継続。

JCRファーマ＜4552＞ 616 +45

ジェフリーズ証券では投資判断を格上げ。

旭ダイヤモンド工業＜6140＞ 1332 +141

前期経常益は一転2ケタ増予想に上方修正。

さくらインターネット＜3778＞ 3750 +140

直近高値意識で買い戻しが優勢。

サイボウズ＜4776＞ 2282 +95

情報サービスセクターの上昇に追随。

ベイカレント＜6532＞ 5618 +318

米SAAS関連の株高で買い安心感。

ボードルア＜4413＞ 2268 +158

情報ソフト株上昇で押し目買い優勢。

リクルートHD＜6098＞ 7524 +249

CLSA証券では目標株価を引き上げ。

任天堂＜7974＞ 8615 +291

新作ゲームの立ち上がり好調などで。

パルグループHD＜2726＞ 1553 +65

17日はソフト株のほか小売りの一角にも資金向かう。

ムニノバHD＜547A＞ 460 +18

HD上場後の株安埋める動きが続く。

第一稀元素化学工業＜4082＞ 2333 +81

レアアース関連の一角に見直しの動きも。

マニー＜7730＞ 1865 +91

上半期好決算への評価が続く。

シンプレクスHD<4373> 944 +45

情報ソフト株上昇に連れ高へ。

ライフドリンク カンパニー<2585> 1457 +29

調整一巡感からの押し目買いが優勢に。

Sansan<4443> 1336 +45

SAAS関連のリバウンドが継続で。

横浜ゴム<5101> 6512 +131

SBI証券では目標株価を引き上げ。

スカパーJSAT<9412> 3370 +135

宇宙関連としての関心が続く格好に。

住友金属鉱山<5713> 10150 -870

特に個別材料なく利食い売りなどの需給要因。

SUMCO<3436> 2095 -232.5

過熱感からの利食い売りが優勢に。

KOKUSAI ELECTRIC<6525> 6717 -520

TSMC決算発表も出尽くし材料か。

キオクシアHD<285A> 30530 -3340

目先の天井到達感も広がる形か。《CS》