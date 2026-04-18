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前日に動いた銘柄 part1日置電機、データアプリ、旭ダイヤモンド工業など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1日置電機、データアプリ、旭ダイヤモンド工業など
銘柄名<コード>17日終値⇒前日比
オロ＜3983＞ 2046 +77
発行済株式数の2.19％の自社株消却を発表。
abc＜8783＞ 201 +8
フィジカルAIロボット事業へ参画。
IXナレッジ＜9753＞ 1346 +37
ソフトウェア開発のスタイルを子会社化。
データアプリ＜3848＞ 979 +104
中期経営計画の財務方針を見直し。
バンナムHD＜7832＞ 3935 +17
発行済株式数の0.77％の自社株消却を発表。
エコモット＜3987＞ 682 +60
引き続き防衛装備庁「海洋監視制御システムの研究」に
参画しているとの発表が手掛かり。
日置電機＜6866＞ 10700 +970
第1四半期好決算を評価続く。
SHIFT＜3697＞ 750 +79.2
情報ソフト関連への見直しの動き継続。
JCRファーマ＜4552＞ 616 +45
ジェフリーズ証券では投資判断を格上げ。
旭ダイヤモンド工業＜6140＞ 1332 +141
前期経常益は一転2ケタ増予想に上方修正。
さくらインターネット＜3778＞ 3750 +140
直近高値意識で買い戻しが優勢。
サイボウズ＜4776＞ 2282 +95
情報サービスセクターの上昇に追随。
ベイカレント＜6532＞ 5618 +318
米SAAS関連の株高で買い安心感。
ボードルア＜4413＞ 2268 +158
情報ソフト株上昇で押し目買い優勢。
リクルートHD＜6098＞ 7524 +249
CLSA証券では目標株価を引き上げ。
任天堂＜7974＞ 8615 +291
新作ゲームの立ち上がり好調などで。
パルグループHD＜2726＞ 1553 +65
17日はソフト株のほか小売りの一角にも資金向かう。
ムニノバHD＜547A＞ 460 +18
HD上場後の株安埋める動きが続く。
第一稀元素化学工業＜4082＞ 2333 +81
レアアース関連の一角に見直しの動きも。
マニー＜7730＞ 1865 +91
上半期好決算への評価が続く。
シンプレクスHD<4373> 944 +45
情報ソフト株上昇に連れ高へ。
ライフドリンク カンパニー<2585> 1457 +29
調整一巡感からの押し目買いが優勢に。
Sansan<4443> 1336 +45
SAAS関連のリバウンドが継続で。
横浜ゴム<5101> 6512 +131
SBI証券では目標株価を引き上げ。
スカパーJSAT<9412> 3370 +135
宇宙関連としての関心が続く格好に。
住友金属鉱山<5713> 10150 -870
特に個別材料なく利食い売りなどの需給要因。
SUMCO<3436> 2095 -232.5
過熱感からの利食い売りが優勢に。
KOKUSAI ELECTRIC<6525> 6717 -520
TSMC決算発表も出尽くし材料か。
キオクシアHD<285A> 30530 -3340
目先の天井到達感も広がる形か。《CS》
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