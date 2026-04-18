*06:24JST NY債券：米長期債相場は強含み、中東情勢改善への期待広がる

17日の米国長期債相場は強含み。「民兵組織ヒズボラとイスラエルの10日間に及ぶ停戦期間中はホルムズ海峡を開放する」とイラン側が発表したこと、米国とイランの再協議は19日に行われる可能性が高いことから原油先物は大幅安となった。中東情勢の改善が期待され、インフレ見通しを巡る不確実性はやや低下し、米国債利回りは全般的に低下した。

10年債利回りは4.311％近辺で取引を開始し、4.321％から4.224％近辺まで低下し、取引終了時点にかけて4.242％近辺で推移。

イールドカーブはスティープニング気配。2年－10年は54.80bp近辺、2－30年は118.70bp近辺で引けた。2年債利回りは3.70％(前日比：-8bp)、10年債利回りは4.24％（前日比：-7bp)、30年債利回りは、4.88％(前日比：-6bp)で取引を終えた。

開催が予定されている米連邦公開市場委員会（FOMC）での政策金利操作に関する確率を分析するツールである「CME FedWatch」によると、7月開催のFOMCで政策金利が3.50％-3.75％となる確率は83％程度、9月開催のFOMCで政策金利が3.50％-3.75％となる確率は68％程度。政策金利が年内据え置きとなる確率は49％程度。《MK》