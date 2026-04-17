*17:26JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、夕方にかけて失速

17日の東京市場でドル・円は伸び悩み。日銀の追加利上げ観測後退で円売り地合いが強まり、早朝の159円02銭から上昇基調に。午後は円売りがさらに膨らみ、一時159円53銭まで上値を伸ばした。ただ、日経平均株価の急落で円売りは一服し、夕方にかけてやや失速した。

・ユ-ロ・円は187円43銭から187円94銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1787ドルから1.1772ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値59,255.09円、高値59,381.25円、安値58,475.90円、終値58,475.90円(前日比1,042.44円安)

・17時時点：ドル・円159円20-30銭、ユ-ロ・円187円60-70銭

【要人発言】

・エストニア国防相

「全ての同盟国を信頼している」

・カマー国際通貨基金（IMF）欧州局長

「ECBはエネルギー価格高騰によるインフレ高進で、今年中に2回の利上げを」

・ビロル国際エネルギー機関（IEA）事務局長

「緊急石油備蓄の追加放出の可能性、まだその段階には至っていない」

「追加放出は間違いなく検討課題」

「当面はボラティリティに備える必要がある」

「ホルムズ海峡が再開されなければ、エネルギー価格の大幅上昇の覚悟を」

・ヴノロフスキ・ポーランド中銀審議委員

「しばらく金利を据え置くと見込む」

「利上げリスクを示唆すべき」

・トランプ米大統領

「中東紛争、近く終結するはず」

【経済指標】

・ユーロ圏・2月経常収支：+249億ユーロ（1月：+379億ユーロ→+404億ユーロ）《TY》