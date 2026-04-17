*17:25JST 日経平均寄与度ランキング～日経平均は大幅に4日ぶり反落、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約364円分押し下げ

17日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり44銘柄、値下がり180銘柄、変わらず1銘柄となった。

前日16日の米国株式市場は上昇。予想を上回った経済指標を好感したが、イラン和平合意が容易ではなく時間がかかるとの懸念やホルムズ海峡の封鎖状況が続き、原油価格や金利が上昇するに連れ相場は一時下落に転じた。中盤にかけ、イスラエルとレバノンが10日間の停戦で合意したことをトランプ大統領が明らかにしイラン再協議に楽観的な見通しを示し、再び上昇。終盤にかけ上げ幅を拡大し、ナスダックは連日で過去最高値を更新した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は4日ぶり反落して取引を開始した。その後は59000円付近で軟調もみ合い展開となったが、大引けにかけて下げ幅を広げ、本日の安値で終了した。日経平均は4月以降に入ってから昨日まで8400円を超す上げとなり、昨日は史上最高値を更新したことから、短期的な高値警戒感が意識されて利益確定売りが出やすかった。また、イラン情勢の先行き不透明感が継続し、昨日の海外市場で原油価格や米長期金利が上昇したことも引き続き株価の重しとなった。

大引けの日経平均は前営業日比1042.44円安の58475.90円となった。東証プライム市場の売買高は21億3249万株、売買代金は7兆5089億円だった。業種別では、非鉄金属、金属製品、証券・商品先物取引業などが下落した一方で、サービス業、その他

製品、鉱業などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は30.8％、対して値下がり銘柄は65.1％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約182円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、キオクシアHD＜285A＞、ファーストリテ＜9983＞、フジクラ＜5803＞、レーザーテック＜6920＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはTDK＜6762＞となり1銘柄で日経平均を約38円押し上げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、ベイカレント＜6532＞、任天堂＜7974＞、日東電＜6988＞、コムシスHD＜1721＞、第一三共＜4568＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 58475.9(-1042.44)

値上がり銘柄数 44(寄与度+133.19)

値下がり銘柄数 180(寄与度-1175.63)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6762＞ TDK 2616 76 38.22

＜6098＞ リクルートHD 7524 249 25.04

＜6532＞ ベイカレント 5618 318 10.66

＜7974＞ 任天堂 8615 291 9.75

＜6988＞ 日東電工 3374 52 8.72

＜1721＞ コムシスHD 5401 153 5.13

＜4568＞ 第一三共 2939 50 5.03

＜6702＞ 富士通 3770 91 3.05

＜3697＞ SHIFT 750 79.2 2.65

＜2801＞ キッコーマン 1484 15.5 2.60

＜5101＞ 横浜ゴム 6512 131 2.20

＜3382＞ 7＆iHD 2054.5 21 2.11

＜7832＞ バンナムHD 3935 17 1.71

<7272> ヤマハ発動機 1141.5 13.5 1.36

<4324> 電通グループ 3127 40 1.34

<6724> セイコーエプソン 2159 18 1.21

<6902> デンソー 1926 8.5 1.14

<9735> セコム 6061 15 1.01

<6723> ルネサスエレクトロニ 2795 29.5 0.99

<7911> TOPPAN 4664 57 0.96

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 27870 -755 -182.23

＜8035＞ 東エレク 44010 -1810 -182.02

＜9984＞ ソフトバンクG 4527 -145 -116.66

＜285A＞ キオクシアHD 30530 -3340 -78.37

＜9983＞ ファーストリテ 74050 -790 -63.56

＜5803＞ フジクラ 5762 -189 -38.01

＜6920＞ レーザーテック 39950 -2070 -27.76

<6367> ダイキン工業 21315 -775 -25.98

<4519> 中外製薬 8349 -242 -24.34

<4062> イビデン 9235 -337 -22.59

<7735> SCREEN 10510 -770 -20.65

<6954> ファナック 6228 -105 -17.60

<7741> HOYA 28995 -1005 -16.84

<6981> 村田製作所 4600 -192 -15.45

<9433> KDDI 2590.5 -36.5 -14.68

<5713> 住友金属鉱山 10150 -870 -14.58

<8058> 三菱商事 4952 -134 -13.48

<8031> 三井物産 5800 -167 -11.20

<8015> 豊田通商 6241 -91 -9.15

<9766> コナミG 20920 -270 -9.05《CS》