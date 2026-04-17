*17:00JST ドリーム・アーツ---Shopらん、「ITreview Grid Award 2026 Spring」15期連続受賞

ドリーム・アーツ＜4811＞は15日、多店舗オペレーション改革を支援するクラウドサービス「Shopらん(R)（ショップラン）」が「ITreview Grid Award 2026 Spring」において15期連続で受賞し、「店舗管理システム」部門で9期連続となる最高位「Leader」に認定されたと発表した。

同アワードは、ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」に集まったユーザーレビューをもとに、顧客満足度と市場認知度を評価するものである。

「Shopらん(R)」は、チェーンストア企業における店舗運営の効率化を支援するサービスとして継続して高く評価され、業種や規模を問わず導入が進み、全国約66,000店舗で利用されている実績を有する。2025年には外国人スタッフの言語習得を支援する「AI翻訳」機能を追加し、店舗オペレーションの標準化と効率化を推進している。《KA》