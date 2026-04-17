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ホットランドHDなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜2291＞ ;福留ハム;655%;7200;3.45;605;0 ＜8127＞ ;ヤマトインター;388%;15500;1.75;598;0 ＜8079＞ ;正栄食;307%;165600;0.07;4210;40 ＜8917＞ ;ファースト住建;220%;44300;7.35;1200;0 ＜2910＞ ;ロックフィルド;167%;128600;0.16;1367;-1 ＜241A＞ ;ＲＯＸＸ;165%;13900;9.39;529;5 ＜6034＞ ;ＭＲＴ;160%;1600;35.07;634;2 ＜219A＞ ;ハートシード;155%;352700;1.97;1934;11 ＜3639＞ ;ボルテージ;135%;4600;19.34;241;0 ＜4382＞ ;HEROZ;131%;71500;0.80;890;17 ＜9046＞ ;神戸電鉄;107%;7300;0.43;2445;18 ＜4288＞ ;アズジェント;101%;43700;5.62;591;-1 ＜3446＞ ;ジェイテック;100%;41300;1.39;2055;34 ＜7707＞ ;ＰＳＳ;91%;47500;1.11;220;1 ＜9279＞ ;ギフトHD;91%;117100;0.17;4685;130 ＜6059＞ ;ウチヤマＨＤ;88%;2300;11.19;356;1 ＜7991＞ ;マミヤオーピー;87%;16100;20.20;1325;0 ＜2211＞ ;不二家;81%;29800;0.85;2430;-13 ＜3196＞ ;ホットランドHD;70%;151200;0.65;1729;11 ＜155A＞ ;情報戦略;69%;22900;2.84;833;4
[コメント]ホットランドHD＜3196＞は、信用倍率0.65倍台で売り長となっている。《FA》
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