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東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
*16:08JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか金属製品、証券業、機械、卸売業なども下落。一方、サービス業が上昇率トップ。そのほかその他製品、鉱業、繊維業も上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. サービス業 ／ 2,982.49 ／ 1.24
2. その他製品 ／ 6,188.99 ／ 1.08
3. 鉱業 ／ 1,187.02 ／ 0.48
4. 繊維業 ／ 978.84 ／ 0.01
5. 海運業 ／ 2,248.62 ／ -0.15
6. ガラス・土石製品 ／ 2,226.42 ／ -0.27
7. 情報・通信業 ／ 7,307.55 ／ -0.60
8. 陸運業 ／ 2,295.93 ／ -0.78
9. ゴム製品 ／ 5,409.24 ／ -0.80
10. パルプ・紙 ／ 638.46 ／ -0.81
11. 水産・農林業 ／ 768.93 ／ -0.81
12. 食料品 ／ 2,645.6 ／ -0.82
13. 化学工業 ／ 2,981.33 ／ -0.87
14. 小売業 ／ 2,311.96 ／ -0.90
15. 鉄鋼 ／ 755.31 ／ -0.96
16. その他金融業 ／ 1,378.45 ／ -0.99
17. 輸送用機器 ／ 4,969.73 ／ -1.06
18. 医薬品 ／ 4,155.31 ／ -1.16
19. 空運業 ／ 218.02 ／ -1.28
20. 保険業 ／ 3,452.98 ／ -1.36
21. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,844.2 ／ -1.43
22. 建設業 ／ 2,824.89 ／ -1.65
23. 銀行業 ／ 608.9 ／ -1.69
24. 電力・ガス業 ／ 728.97 ／ -1.74
25. 電気機器 ／ 7,129.05 ／ -1.78
26. 石油・石炭製品 ／ 2,994.91 ／ -1.79
27. 不動産業 ／ 2,824.7 ／ -1.90
28. 精密機器 ／ 14,534.18 ／ -2.18
29. 卸売業 ／ 6,037.95 ／ -2.18
30. 機械 ／ 5,004.95 ／ -2.36
31. 証券業 ／ 867.87 ／ -2.52
32. 金属製品 ／ 1,679.69 ／ -2.72
33. 非鉄金属 ／ 6,602.86 ／ -2.98《CS》
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