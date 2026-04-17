関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～旭ダイヤ、DELTA－Pなどがランクイン
*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～旭ダイヤ、DELTA－Pなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月17日 14:17 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2015＞ iF米710 130672 16923.124 374.26% -0.0009%
＜3823＞ WHYHOWDO 66640200 97725.92 348.35% 0.5853%
＜2512＞ NF外債ヘ 363540 6679.782 345.43% -0.0021%
＜4598＞ DELTA－P 2724300 25113.8 318.48% 0.0304%
＜4659＞ エイジス 18100 5476.7 317.01% 0%
＜3449＞ テクノフレックス 1009100 313682.42 281.85% 0.1384%
＜8105＞ BitcoinJ 15042000 219425.18 276.49% -0.0508%
＜6866＞ 日置電 613900 569997.6 260.49% 0.0966%
＜1397＞ SMDAM225 7628 59056.864 251.84% -0.0116%
＜2016＞ iF米710H 181537 35124.182 229.24% -0.0027%
＜6140＞ 旭ダイヤ 5071800 943894.14 228.4% 0.0873%
＜6433＞ ヒーハイスト 5161500 1294184.12 192.04% 0.1974%
＜2158＞ FRONTEO 1453800 247609.08 187.22% 0.0226%
＜4552＞ JCRファーマ 1728300 234814.36 171.46% 0.0893%
＜1482＞ 米債ヘッジ 179122 63294.635 156.03% -0.0018%
＜6838＞ 多摩川HD 1109900 475912.16 148.76% 0.0718%
＜3444＞ 菊池製作 3229100 756675.54 144.86% 0.1501%
＜4664＞ RSC 260400 58414.52 141.96% 0.0219%
＜1345＞ 上場Jリート 110035 55927.343 134.83% -0.004%
＜247A＞ Aiロボティク 4230600 1528237.82 134.8% 0.1182%
<8783> abc 1473200 78531.34 134.58% 0.0414%
<6298> ワイエイシイHD 426600 153712.54 123.22% 0.0504%
<7725> インタアクション 363600 235014.44 119.92% 0.0477%
<3179> シュッピン 346000 139543.6 118.85% -0.0656%
<4422> VALUENEX 3707600 1831595.26 111.56% 0.2734%
<2334> イオレ 2327500 406354.92 109.81% 0.0734%
<180A> GX超長米 17000 2005.334 104.28% -0.005%
<2938> オカムラ食品 160900 83083.22 98.17% 0.0509%
<153A> カウリス 329700 172849.68 90.66% 0.0107%
<1547> 上場米国 44886 221595.31 85.93% 0.0032%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク