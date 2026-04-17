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出来高変化率ランキング（14時台）～旭ダイヤ、DELTA－Pなどがランクイン

2026年4月17日 14:43

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記事提供元：フィスコ

*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～旭ダイヤ、DELTA－Pなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月17日　14:17　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2015＞ iF米710　　　 130672 　16923.124　 374.26% -0.0009%
＜3823＞ WHYHOWDO　　66640200 　97725.92　 348.35% 0.5853%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　　363540 　6679.782　 345.43% -0.0021%
＜4598＞ DELTA－P　　　2724300 　25113.8　 318.48% 0.0304%
＜4659＞ エイジス　　　　　　18100 　5476.7　 317.01% 0%
＜3449＞ テクノフレックス　　1009100 　313682.42　 281.85% 0.1384%
＜8105＞ BitcoinJ　　15042000 　219425.18　 276.49% -0.0508%
＜6866＞ 日置電　　　　　　　613900 　569997.6　 260.49% 0.0966%
＜1397＞ SMDAM225　　7628 　59056.864　 251.84% -0.0116%
＜2016＞ iF米710H　　　181537 　35124.182　 229.24% -0.0027%
＜6140＞ 旭ダイヤ　　　　　　5071800 　943894.14　 228.4% 0.0873%
＜6433＞ ヒーハイスト　　　　5161500 　1294184.12　 192.04% 0.1974%
＜2158＞ FRONTEO　　　1453800 　247609.08　 187.22% 0.0226%
＜4552＞ JCRファーマ　　　1728300 　234814.36　 171.46% 0.0893%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　179122 　63294.635　 156.03% -0.0018%
＜6838＞ 多摩川HD　　　　　1109900 　475912.16　 148.76% 0.0718%
＜3444＞ 菊池製作　　　　　　3229100 　756675.54　 144.86% 0.1501%
＜4664＞ RSC　　　　　　　260400 　58414.52　 141.96% 0.0219%
＜1345＞ 上場Jリート　　　　110035 　55927.343　 134.83% -0.004%
＜247A＞ Aiロボティク　　　4230600 　1528237.82　 134.8% 0.1182%
<8783> abc　　　　　　　1473200 　78531.34　 134.58% 0.0414%
<6298> ワイエイシイHD　　426600 　153712.54　 123.22% 0.0504%
<7725> インタアクション　　363600 　235014.44　 119.92% 0.0477%
<3179> シュッピン　　　　　346000 　139543.6　 118.85% -0.0656%
<4422> VALUENEX　　3707600 　1831595.26　 111.56% 0.2734%
<2334> イオレ　　　　　　　2327500 　406354.92　 109.81% 0.0734%
<180A> GX超長米　　　　　17000 　2005.334　 104.28% -0.005%
<2938> オカムラ食品　　　　160900 　83083.22　 98.17% 0.0509%
<153A> カウリス　　　　　　329700 　172849.68　 90.66% 0.0107%
<1547> 上場米国　　　　　　44886 　221595.31　 85.93% 0.0032%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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