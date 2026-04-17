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BeeX SAP向け会計伝票登録・承認ソリューションを提供開始
記事提供元：フィスコ
*13:35JST BeeX---SAP向け会計伝票登録・承認ソリューションを提供開始
BeeX＜4270＞は16日、「SAP S/4HANA（R）Cloud Public Edition向けの会計伝票登録・承認ソリューション」をSAPおよびパートナー製品のオンラインマーケットプレイスである「SAP（R）Store」で提供開始したと発表した。
本ソリューションは、「SAP S/4HANA Cloud Public Edition」とリアルタイムで連携し、会計伝票の登録・修正・承認プロセスをデジタル化し、業務効率の向上を図るものである。SAP Business Technology Platform（SAP BTP）上に構築されており、手作業によるミスの削減やプロセスの可視化を通じて、企業の内部統制強化を支援する。
主な機能として、会計伝票の登録・修正・承認ワークフローの自動化や承認ルートの柔軟な設定に加え、監査証跡（オーディットトレイル）を自動記録し、コンプライアンス遵守をサポートする。
同社は、SAP PartnerEdge（R）プログラムのGold Partnerとして、SAP S/4HANA Cloud Public Edition分野におけるリーディングパートナーを目指す。また本ソリューションの提供によりSAP Build Partnerに認定された。今後もソリューションラインナップの拡充を進め、DX推進と企業価値向上を支援する。《KA》
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