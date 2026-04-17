*12:34JST 日経平均は4日ぶり反落、東エレクが1銘柄で約145円分押し下げ

17日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり59銘柄、値下がり165銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は反落。587.47円安の58930.87円（出来高概算9億3091万株）で前場の取引を終えている。

前日16日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は115ドル高の48578.72ドル、ナスダックは86.68ポイント高の24102.70で取引を終了した。予想を上回った経済指標を好感したが、イラン和平合意が容易ではなく時間がかかるとの懸念やホルムズ海峡の封鎖状況が続き、原油価格や金利が上昇するに連れ相場は一時下落に転じた。中盤にかけ、イスラエルとレバノンが10日間の停戦で合意したことをトランプ大統領が明らかにしイラン再協議に楽観的な見通しを示し、再び上昇。終盤にかけ上げ幅を拡大し、ナスダックは連日で過去最高値を更新した。

米株式市場の動向を横目に、17日の日経平均は263.25円安の59255.09円と4日ぶり反落して取引を開始した。前日の米株高やナスダックの最高値更新を受けてハイテク株中心に買いが先行したが、前日までの急伸の反動もあり、寄り付き後は利益確定売りが優勢となった。指数は一時下げ幅を広げたものの、その後は押し目買いが入り、下げ渋る展開となった。

個別では、アドバンテ＜6857＞、TDK＜6762＞、リクルートHD＜6098＞、日東電＜6988＞、ベイカレント＜6532＞、任天堂＜7974＞、バンナムHD＜7832＞、第一三共＜4568＞、ソニーG＜6758＞、SHIFT＜3697＞、野村総合研究所＜4307＞、ルネサス＜6723＞、浜ゴム＜5101＞、デンソー＜6902＞、コムシスHD＜1721＞などの銘柄が上昇。

一方、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、キオクシアHD＜285A＞、中外薬＜4519＞、ダイキン<6367>、イビデン<4062>、レーザーテック<6920>、スクリン<7735>、信越化<4063>、三菱商<8058>、住友鉱<5713>、三井物<8031>、HOYA<7741>、豊田通商<8015>などの銘柄が下落。

業種別では、その他製品、サービス業のみが上昇した一方で、証券・商品先物取引業、卸売業、銀行業など多くの業種が下落した。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約38円押し上げた。同2位はTDK＜6762＞となり、リクルートHD＜6098＞、任天堂＜7974＞、ベイカレント＜6532＞、日東電＜6988＞、バンナムHD＜7832＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約145円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、キオクシアHD＜285A＞、ファーストリテ＜9983＞、中外薬＜4519＞、ダイキン<6367>、レーザーテック<6920>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 58930.87(-587.47)

値上がり銘柄数 59(寄与度+166.51)

値下がり銘柄数 165(寄与度-753.98)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 28785 160 38.62

＜6762＞ TDK 2594 54 27.15

＜6098＞ リクルートHD 7539 264 26.55

＜7974＞ 任天堂 8618 294 9.86

＜6532＞ ベイカレント 5577 277 9.29

＜6988＞ 日東電工 3368 46 7.71

＜7832＞ バンナムHD 3978 60 6.03

＜4568＞ 第一三共 2925.5 36.5 3.67

＜5101＞ 横浜ゴム 6543 162 2.72

＜6758＞ ソニーG 3423 16 2.68

＜4307＞ 野村総合研究所 4953 79 2.65

＜6902＞ デンソー 1935.5 18 2.41

＜3697＞ SHIFT 742 71.2 2.39

＜1721＞ コムシスHD 5315 67 2.25

<4704> トレンドマイクロ 6060 62 2.08

＜6723＞ ルネサスエレクトロニ 2818 52.5 1.76

<2801> キッコーマン 1479 10.5 1.76

<6702> 富士通 3724 45 1.51

<6645> オムロン 5019 39 1.31

<2413> エムスリー 1594 15 1.21



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 44370 -1450 -145.82

＜9984＞ ソフトバンクG 4509 -163 -131.14

＜285A＞ キオクシアHD 31930 -1940 -45.52

＜9983＞ ファーストリテ 74540 -300 -24.14

＜4519＞ 中外製薬 8354 -237 -23.83

<6367> ダイキン工業 21440 -650 -21.79

<6920> レーザーテック 40670 -1350 -18.10

<4062> イビデン 9328 -244 -16.36

<7735> SCREEN 10720 -560 -15.02

<8058> 三菱商事 4952 -134 -13.48

<5713> 住友金属鉱山 10240 -780 -13.07

<8031> 三井物産 5786 -181 -12.13

<7741> HOYA 29325 -675 -11.31

<8015> 豊田通商 6224 -108 -10.86

<4543> テルモ 2155 -33 -8.85

<5803> フジクラ 5907 -44 -8.85

<9433> KDDI 2609 -18 -7.24

<7203> トヨタ自動車 3352 -40 -6.70

<8001> 伊藤忠商事 1972 -39.5 -6.62

<7453> 良品計画 3918 -98 -6.57《CS》