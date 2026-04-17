*10:44JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがすみやかに拡大する可能性は低いか

ユーロ・ドルは、1.2349ドル（2021/01/06）まで買われた後、0.9536（2022/09/28）まで下落したが、米国の利下げや米ドル建て資産に対する信頼感の低下などを背景に2026年1月にかけて1.2081ドルまで戻している。一方、ユーロ・円は114円43銭（2020/5/29）まで値を下げた後は緩やかに上昇し、円安・ドル高の進行やウクライナ戦争の終結期待などによって187円70銭（2026/4/15）まで買われている。欧州中央銀行（ECB）による年内利上げの可能性が高まっているが、日本銀行による4月追加利上げの可能性は大幅に低下し、リスク回避的なユーロ売り・円買いがすみやかに拡大する可能性は低いと思われる。

【ユーロ売り要因】

・中東紛争の長期化

・原油価格の再上昇

・米長期金利の高止まり

【ユーロ買い要因】

・中東情勢の改善

・高市政権は日銀による利上げに否定的

・ECBの政策金利は年内上昇の可能性《NH》