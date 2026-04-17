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出来高変化率ランキング（10時台）～エイジス、WHYHOWDOなどがランクイン

2026年4月17日 10:37

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記事提供元：フィスコ

*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～エイジス、WHYHOWDOなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月17日　10:14　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2015＞ iF米710　　　 77191 　16923.124　 357.92% -0.0004%
＜4659＞ エイジス　　　　　　18100 　5476.7　 317.01% 0%
＜3823＞ WHYHOWDO　　28082000 　97725.92　 287.35% 0.3658%
＜4598＞ DELTA－P　　　1487600 　25113.8　 269.55% 0.0456%
＜8105＞ BitcoinJ　　11625700 　219425.18　 252.78% -0.0225%
＜3449＞ テクノフレックス　　600200 　313682.42　 230.29% 0.1807%
＜2016＞ iF米710H　　　152934 　35124.182　 209.49% -0.0027%
＜6866＞ 日置電　　　　　　　323500 　569997.6　 186.07% 0.1027%
＜6140＞ 旭ダイヤ　　　　　　2913700 　943894.14　 161.73% 0.0856%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　162931 　63294.635　 144.19% -0.0012%
＜2158＞ FRONTEO　　　854900 　247609.08　 123.17% 0.0464%
＜4552＞ JCRファーマ　　　1108600 　234814.36　 116.58% 0.1085%
＜3444＞ 菊池製作　　　　　　2558200 　756675.54　 115.5% 0.092%
＜8783＞ abc　　　　　　　1087200 　78531.34　 98.09% 0.0466%
＜4422＞ VALUENEX　　3256500 　1831595.26　 94.53% 0.2661%
＜6629＞ テクノHR　　　　　528600 　264118.5　 61.19% 0.1619%
＜6838＞ 多摩川HD　　　　　541100 　475912.16　 60.91% 0.0566%
＜2334＞ イオレ　　　　　　　1400100 　406354.92　 50.93% 0.0582%
＜6298＞ ワイエイシイHD　　227900 　153712.54　 49.81% 0.043%
＜5918＞ 滝上工　　　　　　　600 　2845.6　 43.04% 0.0028%
<2620> iS米債13　　　　338910 　66117.59　 42.86% 0.0032%
<1547> 上場米国　　　　　　29799 　221595.31　 41.04% 0.0032%
<180A> GX超長米　　　　　9590 　2005.334　 40.21% -0.004%
<5202> 板硝子　　　　　　　2498400 　1014896.84　 26.17% 0.0083%
<6433> ヒーハイスト　　　　1319200 　1294184.12　 24.51% 0.0658%
<4591> リボミック　　　　　538800 　43462.84　 18.79% 0.0116%
<6085> アーキテクツSJ　　449500 　1133131.14　 17.66% 0.067%
<8699> HSHD　　　　　　84100 　75061.78　 16.49% -0.0367%
<4371> CCT　　　　　　　561300 　461653.72　 16.27% 0.0435%
<8226> 理経　　　　　　　　175600 　74924.66　 14.7% 0.0354%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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