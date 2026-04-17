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出来高変化率ランキング（10時台）～エイジス、WHYHOWDOなどがランクイン
*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～エイジス、WHYHOWDOなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月17日 10:14 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2015＞ iF米710 77191 16923.124 357.92% -0.0004%
＜4659＞ エイジス 18100 5476.7 317.01% 0%
＜3823＞ WHYHOWDO 28082000 97725.92 287.35% 0.3658%
＜4598＞ DELTA－P 1487600 25113.8 269.55% 0.0456%
＜8105＞ BitcoinJ 11625700 219425.18 252.78% -0.0225%
＜3449＞ テクノフレックス 600200 313682.42 230.29% 0.1807%
＜2016＞ iF米710H 152934 35124.182 209.49% -0.0027%
＜6866＞ 日置電 323500 569997.6 186.07% 0.1027%
＜6140＞ 旭ダイヤ 2913700 943894.14 161.73% 0.0856%
＜1482＞ 米債ヘッジ 162931 63294.635 144.19% -0.0012%
＜2158＞ FRONTEO 854900 247609.08 123.17% 0.0464%
＜4552＞ JCRファーマ 1108600 234814.36 116.58% 0.1085%
＜3444＞ 菊池製作 2558200 756675.54 115.5% 0.092%
＜8783＞ abc 1087200 78531.34 98.09% 0.0466%
＜4422＞ VALUENEX 3256500 1831595.26 94.53% 0.2661%
＜6629＞ テクノHR 528600 264118.5 61.19% 0.1619%
＜6838＞ 多摩川HD 541100 475912.16 60.91% 0.0566%
＜2334＞ イオレ 1400100 406354.92 50.93% 0.0582%
＜6298＞ ワイエイシイHD 227900 153712.54 49.81% 0.043%
＜5918＞ 滝上工 600 2845.6 43.04% 0.0028%
<2620> iS米債13 338910 66117.59 42.86% 0.0032%
<1547> 上場米国 29799 221595.31 41.04% 0.0032%
<180A> GX超長米 9590 2005.334 40.21% -0.004%
<5202> 板硝子 2498400 1014896.84 26.17% 0.0083%
<6433> ヒーハイスト 1319200 1294184.12 24.51% 0.0658%
<4591> リボミック 538800 43462.84 18.79% 0.0116%
<6085> アーキテクツSJ 449500 1133131.14 17.66% 0.067%
<8699> HSHD 84100 75061.78 16.49% -0.0367%
<4371> CCT 561300 461653.72 16.27% 0.0435%
<8226> 理経 175600 74924.66 14.7% 0.0354%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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