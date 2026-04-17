*10:04JST システムサポートHD---子会社が「Microsoft Azureを使用した分析」Specialization取得

システムサポートホールディングス＜4396＞は15日、連結子会社システムサポートが、マイクロソフトのソリューションパートナー認定プログラムにおいて、上位資格「Microsoft Azureを使用した分析」Specializationを取得したと発表した。

本資格は、Microsoft Azureに関する高度な専門性と実績を有し、かつ第三者機関による監査を通過したパートナーにのみ付与される上位認定であり、サービス提供およびサポートの最高水準を満たすことが条件となる。

今回の認定は、Microsoft Azureを活用したデータ分析基盤の構築・導入支援に加え、データ統合、データレイク、データウェアハウス、ビジネスインテリジェンスといった領域での実績と専門性が評価されたもので、Microsoft Fabricを活用した統合的なデータ基盤構築や、Azure Synapse Analytics、Azure Data Factory、Power BIなどを組み合わせたデータ活用支援を強みとする同社にとって、2025年1月の「Microsoft AzureでのAI プラットフォーム」Specializationに次ぐ取得となった。《KT》