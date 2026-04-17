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出来高変化率ランキング（9時台）～リボミック、WHYHOWDOなどがランクイン

2026年4月17日 09:57

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記事提供元：フィスコ

*09:57JST 出来高変化率ランキング（9時台）～リボミック、WHYHOWDOなどがランクイン
リボミック＜4591＞がランクイン（9時35分時点）。上昇。前日取引終了後に、韓国SKファーマと、アプタマー薬物複合体に関する共同研究契約を締結する発表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。SKファーマが研究開発する薬物とリボミックのアプタマーとの複合体を作出することにより、新たな特性が期待される化合物の開発に取り組む。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月17日　9:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2015＞ iF米710　　　 77187 　16923.124　 357.92% -0.0013%
＜4659＞ エイジス　　　　　　18100 　5476.7　 317.01% 0%
＜3823＞ WHYHOWDO　　19948800 　97725.92　 253.83% 0.3658%
＜4598＞ DELTA－P　　　1183500 　25113.8　 247% 0.0558%
＜8105＞ BitcoinJ　　9701900 　219425.18　 234.37% 0.0282%
＜2016＞ iF米710H　　　152934 　35124.182　 209.49% -0.0027%
＜3449＞ テクノフレックス　　455300 　313682.42　 197.64% 0.1997%
＜6866＞ 日置電　　　　　　　263100 　569997.6　 159.96% 0.0883%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　162797 　63294.635　 144.08% -0.0018%
＜6140＞ 旭ダイヤ　　　　　　2153200 　943894.14　 123.9% 0.0696%
＜2158＞ FRONTEO　　　662100 　247609.08　 92.6% 0.0584%
＜3444＞ 菊池製作　　　　　　2091100 　756675.54　 90.64% 0.1131%
＜4552＞ JCRファーマ　　　889100 　234814.36　 89.98% 0.112%
＜8783＞ abc　　　　　　　1006300 　78531.34　 89.1% 0.0414%
＜6629＞ テクノHR　　　　　528600 　264118.5　 61.19% 0.1619%
＜180A＞ GX超長米　　　　　9560 　2005.334　 39.89% -0.0036%
＜2620＞ iS米債13　　　　323270 　66117.59　 38.09% 0.0021%
＜6838＞ 多摩川HD　　　　　424000 　475912.16　 35.15% 0.0703%
＜2334＞ イオレ　　　　　　　1138400 　406354.92　 29.8% 0.0607%
<5918> 滝上工　　　　　　　500 　2845.6　 25.1% 0.0056%
<6298> ワイエイシイHD　　177300 　153712.54　 24.55% 0.033%
<5202> 板硝子　　　　　　　2432800 　1014896.84　 23.66% 0.0083%
＜4591＞ リボミック　　　　　526000 　43462.84　 16.64% 0.0116%
<1547> 上場米国　　　　　　22419 　221595.31　 14.06% 0.0028%
<235A> GX高配30　　　　30035 　38528.138　 13.85% -0.0093%
<8699> HSHD　　　　　　79500 　75061.78　 11.63% -0.0282%
<4422> VALUENEX　　1527500 　1831595.26　 8.26% 0.0811%
<4371> CCT　　　　　　　492500 　461653.72　 5.13% 0.0409%
<6085> アーキテクツSJ　　383500 　1133131.14　 4.3% 0.0327%
<2938> オカムラ食品　　　　62200 　83083.22　 1.08% 0.0369%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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