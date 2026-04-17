*09:57JST 出来高変化率ランキング（9時台）～リボミック、WHYHOWDOなどがランクイン

リボミック＜4591＞がランクイン（9時35分時点）。上昇。前日取引終了後に、韓国SKファーマと、アプタマー薬物複合体に関する共同研究契約を締結する発表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。SKファーマが研究開発する薬物とリボミックのアプタマーとの複合体を作出することにより、新たな特性が期待される化合物の開発に取り組む。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [4月17日 9:35 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2015＞ iF米710 77187 16923.124 357.92% -0.0013%

＜4659＞ エイジス 18100 5476.7 317.01% 0%

＜3823＞ WHYHOWDO 19948800 97725.92 253.83% 0.3658%

＜4598＞ DELTA－P 1183500 25113.8 247% 0.0558%

＜8105＞ BitcoinJ 9701900 219425.18 234.37% 0.0282%

＜2016＞ iF米710H 152934 35124.182 209.49% -0.0027%

＜3449＞ テクノフレックス 455300 313682.42 197.64% 0.1997%

＜6866＞ 日置電 263100 569997.6 159.96% 0.0883%

＜1482＞ 米債ヘッジ 162797 63294.635 144.08% -0.0018%

＜6140＞ 旭ダイヤ 2153200 943894.14 123.9% 0.0696%

＜2158＞ FRONTEO 662100 247609.08 92.6% 0.0584%

＜3444＞ 菊池製作 2091100 756675.54 90.64% 0.1131%

＜4552＞ JCRファーマ 889100 234814.36 89.98% 0.112%

＜8783＞ abc 1006300 78531.34 89.1% 0.0414%

＜6629＞ テクノHR 528600 264118.5 61.19% 0.1619%

＜180A＞ GX超長米 9560 2005.334 39.89% -0.0036%

＜2620＞ iS米債13 323270 66117.59 38.09% 0.0021%

＜6838＞ 多摩川HD 424000 475912.16 35.15% 0.0703%

＜2334＞ イオレ 1138400 406354.92 29.8% 0.0607%

<5918> 滝上工 500 2845.6 25.1% 0.0056%

<6298> ワイエイシイHD 177300 153712.54 24.55% 0.033%

<5202> 板硝子 2432800 1014896.84 23.66% 0.0083%

＜4591＞ リボミック 526000 43462.84 16.64% 0.0116%

<1547> 上場米国 22419 221595.31 14.06% 0.0028%

<235A> GX高配30 30035 38528.138 13.85% -0.0093%

<8699> HSHD 79500 75061.78 11.63% -0.0282%

<4422> VALUENEX 1527500 1831595.26 8.26% 0.0811%

<4371> CCT 492500 461653.72 5.13% 0.0409%

<6085> アーキテクツSJ 383500 1133131.14 4.3% 0.0327%

<2938> オカムラ食品 62200 83083.22 1.08% 0.0369%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》