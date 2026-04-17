*09:04JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比255円安の59335円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル159.13円換算）で、リクルートHD＜6098＞、ファナック＜6902＞、SMC＜6273＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比255円安の59335円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は115ドル高の48578.72ドル、ナスダックは86.68ポイント高の24102.70で取引を終了した。予想を上回った経済指標を好感し、寄り付き後、上昇。その後、イラン和平合意が容易ではなく時間がかかるとの懸念やホルムズ海峡の封鎖状況が続き、原油価格や金利が上昇するに連れ相場は一時下落に転じた。中盤にかけ、イスラエルとレバノンが10日間の停戦で合意したことをトランプ大統領が明らかにしイラン再協議に楽観的な見通しを示し、再び上昇。終盤にかけ上げ幅を拡大し、ナスダックは連日で過去最高値を更新し、終了した。

16日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円93銭から159円31銭まで上昇し、159円17銭で引けた。米新規失業保険申請件数が減少し予想も下回り労働市場が底堅い証拠となったほか、4月フィラデルフィア連銀製造業景況指数や4月ニューヨーク連銀サービス業活動が予想を上回ったほか、湾岸諸国や欧州の指導者が米イラン和平合意成立までに時間がかかるとの見解が明かになり原油高も支援し金利上昇でドル買いが優勢となった。その後、トランプ大統領がイスラエルとレバノンの10日間の停戦合意を発表、イラン再協議にも楽観的見解が広がり伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1767ドルへ下落後、1.1787ドルまで上昇し、1.1783ドルで引けた。

NY原油先物6月限は上昇(NYMEX原油6月限終値：91.17 ↑3.04)。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋3.04ドル（＋3.45％）の91.17ドルで通常取引を終了した。



「ADR上昇率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.40 1544 75.5 5.1

4

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4904 199 4.2

3

9104 (MSLOY) 川崎汽船 17.00 2705 58.5 2.2

1

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.10 987 19.9 2.0

6

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 14.87 4733 61 1.3

1

「ADR下落率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4456 -289 -6.0

9

9433 (KDDIY) 関西電力 7.72 2457 -97.5 -3.8

2

6594 (NJDCY) 日本電産 3.56 2266 -40 -1.7

3

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 7161 -114 -1.5

7

■そのたADR（16日）

7203 (TM.N) アイシン精機 14.47 0.00 2303 -2

0

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.93 0.03 5514 4

8

8035 (TOELY) 住友商事 38.32 -0.18 6098

4

6758 (SONY.N) TDK 15.76 1.45 2508 -3

2

9432 (NTTYY) KDDI 16.44 -0.05 2616 -1

1

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.10 -0.03 987 19.

9

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.85 -0.26 5227

7

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 14.87 0.81 4733 6

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 1.35 4904 19

9

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.90 0.47 6970 6

0

8001 (ITOCY) 丸紅 376.56 3.61 5992 -4

8

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.63 -0.17 6866 -

6

8031 (MITSY) 東京エレク 143.10 5.30 45543 -27

7

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7161 -11

4

4568 (DSNKY) 第一三共 18.21 -0.34 2898

9

9433 (KDDIY) 関西電力 7.72 -0.31 2457 -97.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.57 0.03 1000 -1011.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 33.00 -0.70 1750 -

9

7267 (HMC.N) スズキ 47.92 0.53 1906 -1

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.32 -0.23 5831 -1

6

6902 (DNZOY) ファナック 19.73 0.20 6279 -5

4

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.78 -0.42 8523 -6

8

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.46 -0.07 2619 -21.

5

8411 (MFG.N) オリックス 31.74 -0.16 5051 -1

8

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.83 0.13 22008 -8

2

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.78 -0.07 5659 1

3

7741 (HOCPY) キヤノン 28.15 0.10 4480 -

9

6503 (MIELY) 三菱電機 74.87 1.34 5957 -1

8

6981 (MRAAY) 日東電工 20.78 0.44 3307 -1

5

7751 (CAJPY) 任天堂 13.12 0.18 8351 2

7

6273 (SMCAY) SMC 22.40 -0.38 71290 -65

0

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.60 0.07 366 -3.

8

6146 (DSCSY) ディスコ 45.40 0.70 72245 -78

5

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.75 0.16 2029 -4.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 31.78 0.17 5057 -2

9

6702 (FJTSY) 富士通 23.03 -0.36 3665 -1

4

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.00 16.40 20369 -6

1

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.64 -0.10 3386 -2

5

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.79 -0.65 1876 -1

1

8002 (MARUY) 三井物産 745.72 0.43 5933 -3

4

6723 (RNECY) ルネサス 8.61 0.15 2740 -25.

5

6954 (FANUY) 京セラ 16.86 0.37 2683 -1

7

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.83 0.05 1498 -

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 29.27 -0.13 4658 -2

1

6301 (KMTUY) 小松製作所 42.57 -2.79 6774 -3

8

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.93 0.02 3160 -2

3

6594 (NJDCY) 日本電産 3.56 0.13 2266 -4

0

6857 (ATEYY) シスメックス 8.92 -0.07 1419 -9.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.69 -0.10 2178 -1

0

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.90 0.01 1575 1

6

（時価総額上位50位、1ドル159.13円換

算）《AN》