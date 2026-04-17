Delta-Fly　Pharma、DFP-10917でFDA協議準備、単剤・併用ともに有効性示唆で承認・開発加速

■単剤第3相は主要項目未達もORR・OSで優位性示唆

Delta-Fly Pharma<4598>(東証グロース)は4月16日、DFP-10917単剤およびVenetoclax(VEN)併用療法について、米国FDAとの協議準備を進めていると発表した。再発・難治性急性骨髄性白血病(R/R AML)を対象とした開発の進展を踏まえ、承認申請および次段階試験に向けた対応を強化する。

■単剤第3相は主要項目未達も有効性示唆

DFP-10917単剤の第3相試験中間解析では、主要評価項目で対照群との有意差は認められなかった。一方、奏効率(ORR)は対照群を上回り、強化療法群との層別解析では全生存期間(OS)の延長を確認した。さらにTP53変異など予後不良群でも有効性を示唆する結果が得られ、同社は外部専門機関の支援を受け条件付き承認申請(NDA)に向けたFDA協議準備を進めている。

■VEN併用で高い奏効率、提携も視野

VEN併用の第1/2相試験では奏効率50%および53%と高い水準を示し、造血幹細胞移植(SCT)への移行例も確認された。長期生存例や治療継続例もみられ、同社は第3相試験に向けたFDAとのEnd of Phase 2ミーティング準備を進める。海外大手製薬企業と秘密保持契約を締結し協議を開始しており、今後は共同開発・共同推進によるグローバル展開も視野に入れる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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